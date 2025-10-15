El Hospital de Algeciras incorpora una habitación de despedida perinatal

Habitación de despedida perinatal habilitada en el Hospital Punta de Europa de Algeciras - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras (Cádiz) ha incorporado desde este 15 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Duelo Perinatal, una habitación de despedida destinada a los progenitores de bebés fallecidos en su Paritorio o Servicio de Neonatología.

Este espacio tiene como objetivo el de proporcionarles un ambiente y un lugar sensibles, para que puedan permanecer allí sin interrupciones junto a su bebé, poder expresar sus sentimientos y despedirse sin prisas y a su manera, si ellos así lo quisiesen, ha explicado en una nota la Junta de Andalucía.

La gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, Fátima González, junto al subdirector de Enfermería del Área, Juan Antonio Sánchez, y profesionales del Servicio de Maternidad, han presentado la habitación a representantes del Colegio de Enfermería y de la Asociación de Apoyo al Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal 'Matrioskas'.

Posteriormente, se ha recordado a los bebés fallecidos durante la gestación, el parto o al poco de nacer, leyendo sus nombres junto a la puerta de entrada principal del hospital, acto en el que ha participado una familia.

La habitación se encuentra ubicada en la planta de Maternidad y dispone de luz natural, iluminación artificial indirecta, decoración sencilla y acogedora y un sillón para los padres y hermanos.

Como se ha indicado, un espacio de duelo ha de cumplir dos funciones principales: el acompañamiento en la ultima fase de la vida y el apoyo durante el inicio del duelo.

El cuidado en un entorno respetuoso con las necesidades de la familia resulta "especialmente importante" en el pre-duelo, en las ultimas horas o momentos de vida del bebé. Así, el espacio debe permitir una despedida íntima y tranquila, sin interferencias con el persona, sin prisas, en un ambiente que genere serenidad y calma, proporcionando todo lo necesario para estas dos fases del duelo, incluido los cuidados al final de la vida.

La habitación de despedida esta identificada con un símbolo (mariposas azules), que se usa para marcar la habitación y que no sólo sirven para identificar espacios sino también para marcar historiales clínicos en forma de pegatinas como aviso para el médico de familia o el especialista en ginecología en el seguimiento del puerperio o el de un futuro embarazo. Este símbolo informará a todo el personal del centro de su significado, de respeto y sensibilidad a los progenitores.

El Hospital Punta de Europa ya contaba desde 2022 con una cuna de abrazos --'cuddle cot'-- para ayudar a los padres que sufren un duelo gestacional o muerte perinatal. Con la puesta en marcha de esta habitación, se da un paso más en la atención a estos familiares durante tan amargo trance.

Además de este centro, el resto de hospitales públicos de la provincia de Cádiz se han sumado hoy a la conmemoración del Día Internacional del Duelo Perinatal. Así, los hospitales Puerta del Mar y de Puerto Real han habilitado mesas informativas.

El Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, por su parte, iluminará esta tarde su puerta principal como gesto de apoyo a las familias y de sensibilización social ante la pérdida perinatal.