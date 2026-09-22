El Hospital de Cádiz acoge durante un mes una exposición sobre pacientes con insuficiencia renal crónica

Archivo - Cádiz.- El Hospital Puerta del Mar organiza una marcha y un desayuno por el Día Mundial del Cáncer de Colon - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), acogerá desde este miércoles y hasta el próximo 22 de octubre una exposición fotográfica sobre pacientes con insuficiencia renal crónica.

Titulada 'La doble cara de la moneda. Diálisis-Trasplante Renal', la muestra de carácter itinerante es una obra de la médica y fotógrafa, Verónica Pascual, en la que muestra el día a día de los pacientes que conviven con insuficiencia renal crónica, ha indicado la Junta en una nota.

La muestra llega al centro hospitalario de la mano del Servicio de Nefrología, la Coordinación de Trasplantes, la asociación ALCER y la propia nefróloga Verónica Pascual, antigua especialista interna residente en este hospital.

El proyecto busca compartir las experiencias de pacientes en tratamiento con diálisis y trasplantados renales. Así, a través de la fotografía en blanco y negro, la autora muestra la fortaleza, la esperanza y la humanidad de las personas con una enfermedad renal, ofreciendo una ventana a sus desafíos y triunfos diarios.

Además, la exposición supone reconocer y agradecer el proceso de la donación de órganos, en este caso, renal, y concienciar a la población de la importancia de la donación de órganos y de cómo ello puede cambiar la vida de las personas en tratamiento con diálisis.