El Hospital de Jerez (Cádiz) acoge esta semana una exposición fotográfica itinerante sobre lactancia materna

Dos imágenes de la exposición fotográfica itinerante dedicada a la lactancia materna que puede verse estos días en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud (SAS), acoge esta semana una exposición fotográfica itinerante dedicada a la lactancia materna.

La muestra, que está organizada por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, puede verse en el hall de la planta baja del edificio de Radioterapia del centro hospitalario, ha informado la Junta en una nota.

La exposición coincide con la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, y cuyo lema este año es 'Lactancia Materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona'. Con ello se busca poner el foco en evaluar avances, aprender de las experiencias exitosas y reforzar las políticas, prácticas y sistemas que ya están demostrando la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna.

La muestra, que ya estuvo en el Parlamento de Andalucía, reúne 20 fotografías ganadoras del concurso fotográfico 'Lactancia Materna Marina Alta', uno de los certámenes más relevantes de su temática a nivel nacional.

Este concurso se celebra desde hace más de 30 años gracias a la colaboración de instituciones públicas y ayuntamientos de distintos municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Dénia y Calpe.

A través de imágenes cargadas de "emoción y naturalidad", la exposición ofrece "una mirada respetuosa, diversa y profundamente humana de la lactancia materna", reflejando escenas cotidianas que muestran el vínculo entre madres y bebés y contribuyen a normalizar esta práctica en el espacio público, como se ha señalado.

La iniciativa busca también generar reflexión social sobre la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia materna, una práctica avalada por una sólida evidencia científica por sus beneficios para la salud de madres y bebés.

La Junta ha defendido que el Hospital de Jerez tiene "un firme compromiso" con la lactancia materna y lleva a cabo diferentes iniciativas en esa línea. Un ejemplo es ser desde agosto de 2025 centro donante y de captación de leche materna, reforzando así su contribución a la red andaluza de bancos de leche humana.

Precisamente, el pasado mes de junio se llevó a cabo desde el hospital una campaña de sensibilización para fomentar la donación de leche materna y recordar la importancia de este gesto solidario para la salud y el desarrollo de los recién nacidos más vulnerables.