El Hospital de La Línea acoge la última reunión de la comisión provincial contra las agresiones en Cádiz

Eva Pajares con comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha acogido la última de las reuniones de coordinación de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, donde la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, ha agradecido especialmente la labor de la Guardia Civil y Policía Nacional.

En una nota, la Junta ha recordado que la Comisión es un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

El encuentro ha servido en esta ocasión para hacer balance del año en cuanto a intervenciones en episodios de violencia, a actividades formativas y de difusión sobre la prevención de las agresiones en el entorno sanitario, y plantear acciones de cara al próximo 2026.

Presidida por la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, la reunión ha contado con la participación de los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia; los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la secretaria general de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo.

Además, según ha señalado la Junta, se ha incorporado una nueva figura a estas reuniones, la de la Policía Autonómica, cuyo representante presentó el programa Sócrates, una iniciativa que contempla la visita de agentes a centros sanitarios como herramienta para prevenir agresiones.

Durante el encuentro, la delegada territorial ha dado las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad por su compromiso y dedicación a la lucha contra las agresiones al personal sanitario. En este sentido, ha agradecido especialmente las numerosas actividades formativas y simulacros que los agentes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional han llevado a cabo en las áreas y distritos de la provincia, en colaboración con las diferentes Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros, unas actividades que seguirán desarrollándose el próximo año.

Por otra parte, Pajares ha informado de la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, en el que participan responsables de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, Fiscalía, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de miembros de la Administración autonómica.

La delegada también ha informado de que se está en contacto con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la provincia para llevar a cabo actividades con los alumnos de los centros educativos que permitan concienciar sobre el problema de las agresiones al personal sanitario desde edades tempranas.

Finalmente, la Junta ha indicado que la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios volverá a reunirse en tres meses, en esta ocasión en la sede provincial del 061. Mientras tanto, sus integrantes seguirán trabajando, así como las comisiones de seguimiento interna que analizan el problema en cada hospital, área y distrito.