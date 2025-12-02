Hospital de La Línea (Cádiz) acoge una acción para mostrar los problemas de accesibilidad de personas con discapacidad

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, haciendo un circuito en silla de ruedas para sensibilidad sobre la accesibilidad de personas con dispacidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha acogido una actividad participativa diseñada para mostrar y sensibilizar sobre las dificultades de accesibilidad a las que se enfrentan las personas con discapacidad, a través de un circuito en silla de ruedas.

'Ponte en mi lugar' es la acción diseñada con motivo del Día Internacional de la Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, por el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, ha informado la Junta en una nota.

En concreto, la iniciativa busca sensibilizar al personal sanitario, pacientes y ciudadanía sobre el día a día de las personas con discapacidad y promover una visión inclusiva y empática.

De esta manera, durante la mañana de este martes el exterior del hospital linense alberga un circuito para sillas de ruedas para invitar a usuarios, pacientes, profesionales y población general a experimentar de forma directa las dificultades de accesibilidad de personas con discapacidad física y movilidad reducida en su vida diaria.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, han estado presentes junto al gerente del Área, Sergio Calderón, y su equipo en el desarrollo de la actividad.

Ambos han manifestado que con esta iniciativa "se pone en valor la colaboración entre el ámbito sanitario y el tejido asociativo del territorio y se da visibilidad a este trabajo conjunto el marco de la atención sociosanitaria".

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, así como de otras asociaciones del ramo que actúan en las localidades de influencia del Área de Gestión Sanitaria de Campo de Gibraltar Este, las cuales aportan su experiencia y acompañamiento en el desarrollo del circuito.

De forma paralela, se va a instalar una mesa informativa con material divulgativo de Fegadi para dar a conocer los recursos, programas y servicios disponibles, así como para dar visibilidad al trabajo que realizan las entidades de personas discapacitadas en favor de la inclusión y la autonomía personal.

Tanto Ros como Pajares han agradecido al Área Campo de Gibraltar Este la organización de esta actividad, que "demuestra su compromiso con la inclusión, la accesibilidad y la atención integral a las personas con discapacidad, fortaleciendo los lazos entre el entorno sanitario y la comunidad".