El Hospital de Puerto Real (Cádiz) se adhiere al proyecto nacional Flebitis Zero de seguridad del paciente

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PUERTO REAL (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha señalado que se ha adherido al proyecto nacional Flebitis Zero para reforzar la seguridad del paciente y prevenir infecciones asociadas a vías venosas periféricas. Se suma así, en la provincia, a los hospitales universitarios de Cádiz, Jerez y La Línea, ya incorporados a esta iniciativa.

En una nota, la Junta ha explicado que este proyecto está impulsado por la Sociedad Española de Enfermería Infusional y Acceso Vascular (Seinav) y la Sociedad Española Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que buscan eliminar la flebitis --inflamación de la pared venosa asociada frecuentemente a procesos infecciosos-- como complicación evitable en los hospitales españoles.

Los catéteres venosos periféricos son el dispositivo médico más utilizado en el entorno hospitalario, sin embargo, su empleo conlleva un riesgo significativo de complicaciones, entre las que destaca la flebitis, que puede derivar en infecciones de diversa gravedad en el paciente. Frente a este escenario, la prevención activa y la estandarización de los cuidados resultan esenciales para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad.

Esta iniciativa tiene como objetivo erradicar la flebitis como complicación evitable mediante la implantación de prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia científica disponible, contribuyendo así a la homogeneización de los cuidados y a la reducción de la variabilidad clínica en el manejo de los accesos vasculares.

El desarrollo del proyecto en el centro puertorrealeño estará liderado por Isabel Díaz Torres, referente de Calidad y Seguridad del Paciente del hospital, con la participación directa de María Contreras Caballero, jefa de Bloque de Hospitalización, y la implicación de todos los cargos intermedios de Enfermería y grupo de trabajo Flebitis Zero, con el apoyo institucional de la Comisión de Calidad de Enfermedades Infecciosas y Política Antibiótica. Esta estructura de coordinación garantiza una implementación transversal y sostenida de las medidas preventivas en todas las unidades asistenciales del centro.

El proyecto contempla el desarrollo de acciones formativas específicas para los profesionales de Enfermería, la actualización de procedimientos y protocolos clínicos, y la evaluación continua de indicadores de resultado vinculados a la prevención de complicaciones infecciosas y mecánicas derivadas del uso de catéteres venosos periféricos. Todo ello en plena alineación con las estrategias nacionales de calidad y seguridad asistencial.

Finalmente, la Junta ha señalado que con esta adhesión el Hospital Universitario Puerto Real reafirma su compromiso con una atención sanitaria más segura, homogénea y de excelencia, poniendo la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en el centro de su estrategia institucional de mejora continua.