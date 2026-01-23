El Hospital de Puerto Real (Cádiz) incorpora una segunda sala de Hemodinámica

La delegada territorial de Sanidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, en una visita a la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha incorporado una segunda sala de Hemodinámica, lo que supone poder atender cada semana a seis pacientes con arritmias y realizar cinco cateterismos más.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, ha visitado las instalaciones acompañada de la directora gerente del centro, María José Cano, y parte de su equipo directivo, ha indicado la Junta en una nota.

Pajares ha agradecido "el compromiso e implicación" tanto de dicho equipo como de los profesionales que conforman la Unidad de Cardiología, encabezada por su responsable, el doctor Francisco José Morales Ponce.

La nueva sala entró en funcionamiento el pasado 12 de enero tras la incorporación de personal de enfermería --tanto técnicos auxiliares de Cuidados de Enfermería como enfermeras-- y de un celador, algo que ha sido posible por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para el incremento de la plantilla de los centros sanitarios de Andalucía.

El Servicio de Cardiología está formado en total por 12 facultativos especialistas en Puerto Real y uno más en el Hospital de La Janda, en Vejer de la Frontera, siendo estos ocho enfermeros, cuatro TCAEs, un auxiliar administrativo y dos celadores en Hemodinámica.

La primera de las salas se dedica en horario de mañana, los lunes, martes y jueves a pacientes con arritmias, que requieren bien de marcapasos, desfibrilador automático implantable (DAI), estudios electrofisiológicos o ablaciones. Esta sala se dedica los miércoles y viernes de mañana a pacientes que precisan de un cateterismo. Además, funciona en horario de tarde cuatro días a la semana, en concreto, lunes, martes, jueves y viernes. La segunda sala está operativa de lunes a viernes en horario de mañana para pacientes de Hemodinámica.

Todo esto implica que Arritmias haya incrementado en una mañana y una tarde sus agendas, lo que supone seis pacientes más a la semana, y que la Hemodinámica se haya visto aumentadas hasta en cinco pacientes más para cateterismos.

Para poner en marcha esta segunda sala de Hemodinámica se realizó una obra y se instaló un nuevo equipo, adquirido en el marco del Plan Inveat (Inversión en Equipos de Alta Tecnología), financiado con fondos europeos. La inversión realizada por el centro para la reforma integral de la sala ha ascendido a 292.000 euros, mientras que el nuevo equipo tiene una inversión de casi 645.000 euros.