Inaugurada en Tarifa (Cádiz) la primera comunidad terapéutica de patología dual de Andalucía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (3i) y la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (3d), en la inauguración de la unidad terapéutica. A 10 de septiembre de 2026 en Tarifa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, han inaugurado en Tarifa (Cádiz) la primera comunidad terapéutica pública de atención a la patología dual de Andalucía.

El centro recibirá el próximo lunes, 14 de septiembre, a sus primeros pacientes, contando para ello con 35 profesionales, tanto de la comunidad terapéutica como especialistas de salud mental del SAS, tal y como ha indicado la Junta en una nota.

Para el consejero de Sanidad, este es un centro "pionero" con el que se da "un paso histórico que refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con la atención directa y especializada en la salud mental y las adicciones".

El proyecto, ha detallado Antonio Sanz, aplica "un modelo único e integrado de atención", en el que profesionales de salud mental y adicciones intervienen coordinadamente sobre ambos trastornos mediante un único Plan Individualizado de Tratamiento, "garantizando la continuidad asistencial antes, durante y después del ingreso".

En la inauguración del centro, ha agradecido la colaboración de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que es la que gestiona este centro, para que esta comunidad terapéutica de patología dual "sea una realidad".

El convenio, firmado entre el SAS y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía el pasado 24 de abril, establece una duración de dos años para este proyecto piloto, que, según los resultados, puede prorrogarse dos años más e incluso extenderse a otras comunidades terapéuticas.

El proyecto se enmarca en el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía, el PESMA-A 2026-2029, que incorpora como eje principal la atención a la patología dual y prevé la creación de unidades integradas de patología dual. Se estima que en Andalucía el 65% de las personas que son atendidas por una adicción presentan además problemas de salud mental, fundamentalmente trastornos de ansiedad-depresión y trastornos de la personalidad.

En paralelo, alrededor del 50% de las personas con trastorno mental grave atendidas en la red andaluza de salud mental presenta una adicción a alguna sustancia.

"Tener estas dos patologías supone tener un peor pronóstico y mayor riesgo para la vida de las personas. Por tanto, el desarrollo en Andalucía de este proyecto es una respuesta necesaria y coherente con esta situación", ha abundado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Además, ha asegurado que "Andalucía es hoy referente nacional en la atención a la salud mental gracias a una transformación profunda iniciada en 2019", con la ejecución de 75 proyectos dentro del Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental y la incorporación de 370 profesionales, contando así con 3.250 especialistas distribuidos en 153 dispositivos, algo que en palabras de Sanz, "mejora la equidad territorial, calidad asistencial y humanización de espacios".

El consejero ha resaltado que la Junta ha invertido más de 170 millones de euros en infraestructuras sanitarias en la provincia de Cádiz, a los que se suman otros 40,8 millones previstos para 2026.

Así, ha destacado la construcción del nuevo hospital de Cádiz, afirmando que, "pese a los intentos del PSOE por bloquearlo, Juanma Moreno va a hacerlo realidad". También ha hecho referencia a las mejoras en el Hospital Punta de Europa, el nuevo centro de salud de Los Cortijillos en Los Barrios y la reforma y ampliación prevista del centro de salud de Tarifa, incluida en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020/2030 y presupuestada en 6,3 millones de euros, apostillando que "ya hemos ido afrontando mejoras en la sala de radiología y en el área de fisioterapia".

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que "las personas no somos departamentos estancos, somos transversales", añadiendo que aunque cada consejería tenga sus propias competencias, "no pueden ser departamentos estancos", por lo que ha reivindicado que "un Gobierno debe funcionar como un gran equipo que ponga a las personas en el centro".

López ha destacado la colaboración entre las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad para dar respuesta a las necesidades de las personas con doble patología y ha puesto en valor la puesta en marcha de un proyecto pionero en Andalucía, que supone la creación de un servicio público destinado a "recuperar vidas".

Asimismo, ha agradecido la labor de los profesionales implicados en el proyecto, a quienes ha situado como "los verdaderos protagonistas".

La titular de Servicios Sociales ha destacado tanto su conocimiento y experiencia como "su enorme vocación, corazón y empatía", y ha señalado que forman "una gran familia" que ayuda a otras personas a tener "una segunda oportunidad en la vida, algo que todos merecemos". "Son un orgullo para Andalucía", ha concluido.