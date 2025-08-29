La Junta aborda con las Fundaciones Moeve y Parasol su colaboración en proyectos sociales del Campo de Gibraltar (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, junto al gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, Sergio Calderón, han mantenido dos encuentros con los representantes de las Fundaciones Moeve y Parasol, al objeto de analizar vías de colaboración con estas organizaciones y con los proyectos sociales que se realizan en la comarca gaditana.

En una nota, la Junta ha detallado que se le ha expuesto a la representante de Fundación Moeve, Estrella Blanco, el proyecto que la administración andaluza lleva a cabo en el marco de la Red Local de Activos en Salud con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, y que consiste en la promoción del bienestar emocional en adolescentes a través del ocio saludable.

Este proyecto, que ha sido presentado como buena práctica en las I Jornadas de Enfermeras Referentes de Centros Educativos, tiene entre sus objetivos identificar activos comunitarios relacionados con el ocio saludable, así como activos deseados, es decir, recursos, actividades o infraestructuras que la población adolescente no tiene actualmente a su disposición, pero que considera relevantes para su bienestar emocional.

En ese sentido, se ha indicado que se quiere contar con la colaboración de Fundación Moeve para desarrollar este tipo de recursos y mejorar así la salud de la población más joven.

Como se ha recordado, recientemente esta fundación, junto a la Fundación Pequeño Deseo, hizo entrega al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción unos kits de superhérores confeccionados por voluntarios de Moeve en el Campo de Gibraltar y en Huelva, y que incluían disfraces, cubregoteros y brazaletes, entre otros.

El segundo de los encuentros ha sido con la Fundación Parasol, constituida en España en el año 2018 y que forma parte de 'The Parasol Foundation Trust', la división filantrópica de Parasol International y de Ruth Parasol y su familia.

'The Parasol Foundation Trust' fue establecida en Gibraltar en 2004 y, desde entonces, ha otorgado más de 40 millones de libras en subvenciones para la salud, el patrimonio y la educación en Gibraltar, Reino Unido, Israel, India, Estados Unidos, entre otros. En el caso de España, se ha realizado una única donación, destinada al Hogar Betania.

No obstante, al pasar gran parte de su tiempo entre Gibraltar y alrededores, la familia Parasol, tiene "especial interés" en colaborar con otra entidad local, como es el caso del Hospital de La Línea, contribuyendo a la mejora de la atención sanitaria, bien con equipamiento médico, infraestructuras o programas que beneficien especialmente a mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Tanto el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar como la delegada territorial de Salud y Consumo han agradecido a los representantes de las dos fundaciones su interés en colaborar con el Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este y en apoyar sus proyectos mediante futuras donaciones.

"La disposición de ambas entidades es una muestra de su compromiso con la salud y el bienestar de nuestra comunidad y por ello esta posible colaboración nos llena de entusiasmo y confianza en que, trabajando juntos, podremos alcanzar grandes logros en beneficio de la población de esta Área", ha añadido Eva Pajares.