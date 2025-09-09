Junta aborda con UGT los retos de la provincia de Cádiz sobre empleo, formación naval y mediación de conflictos

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, antes de una reunión institucional con la nueva secretaria general de UGT en Cádiz, Paula Fernández Danino. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha mantenido un encuentro institucional con la nueva secretaria general de UGT en Cádiz, Paula Fernández Danino, con quien ha abordado los principales retos en materia de empleo, así como otras medidas como la formación naval o la mediación en conflictos laborales.

En una nota, la Junta de Andalucía ha señalado también que en la reunión entre ambos responsables se han expuesto las próximas líneas de actuación que se pondrán en marcha desde la Consejería de Empleo.

Ambas instituciones colaboran directamente en varios ámbitos, como la prevención de riesgos laborales (PRL), la participando en su Comisión Provincial, o en la mediación de los conflictos laborales, junto al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y el Sercla, como se ha recordado. El sindicato también participa en la Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Tanto Daniel Pérez como Paula Fernández han coincidido en "la importancia del diálogo social" y "el impulso" de programas de formación adaptados a las necesidades de los distintos sectores económicos de la provincia gaditana.

Para la secretaria general de UGT, se trata de "un importante encuentro", donde ha podido trasladar las prioridades del sindicato, destacando la formación como "eje estratégico" para la creación de empleo, "adaptada a las necesidades reales del mercado, con certificados oficiales y de reconocimiento de competencias".

Para Paula Fernández, "es necesario que los planes de empleo prioricen el empleo estable, la reducción de la temporalidad y los salarios dignos".

Por último, ha señalado "la relevancia" de este encuentro como "buena señal de coordinación institucional" para poder adaptar los planes a la realidad local y poder resolver conflictos "rápida y eficazmente".

Por su parte, el delegado territorial ha recordado la reciente puesta en marcha del Proyecto Singular de Formación Naval de Cádiz, como ejemplo del fruto de esta colaboración, indicando que espera que "juntos podamos garantizar la participación del mayor número posible de alumnos", tanto desempleados como ocupados, asegurando que las acciones financiadas con fondos públicos "tengan la mayor repercusión posible en la mejora de la empleabilidad en la provincia".

Daniel Sánchez ha destacado el clima de cooperación existente con UGT y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para ofrecer "respuestas eficaces" que contribuyan a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y fortaleciendo el tejido productivo de la provincia de Cádiz.