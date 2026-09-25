La Junta amplía la autorización de pesca a las áreas de influencia de los corrales de Chipiona (Cádiz)

Los corrales en Chipiona. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha aprobado la ampliación de la autorización de pesca a pie en los corrales de Chipiona (Cádiz) a sus áreas de influencia, que suman más de 521.000 metros cuadrados, dando así respuesta a la petición realizada por la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona 'Jarife' para delimitar estas zonas colindantes a los corrales.

"Con esta ampliación cumplimos un compromiso con los mariscadores de Chipiona y damos respuesta a una petición en la que llevábamos tiempo trabajando", ha explicado en una nota el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. Asimismo, ha subrayado que la autorización se realiza con "el respaldo" de los estudios técnicos y dando "un paso más para proteger una actividad tradicional que forma parte de la historia y del patrimonio de Chipiona".

La resolución, fechada el 24 de septiembre, establece las áreas de influencia de los corrales y amplía a estos espacios la autorización para la pesca a pie concedida en octubre de 2025.

La Junta ha indicado que la decisión cuenta con el respaldo de los trabajos realizados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que ha llevado a cabo muestreos en las zonas propuestas. Tras analizar las capturas, el esfuerzo pesquero y la distribución de las especies, el informe técnico considera viable la ampliación de la zona autorizada.

Fernández-Pacheco ha señalado que "los corrales de Chipiona son una actividad ancestral que hay que preservar y esta ampliación permite avanzar en su conservación y en la protección de la biodiversidad de su entorno".

Según ha explicado la Junta, las nuevas áreas de influencia se distribuyen en tres zonas que son la correspondiente a los corrales de Longuera, en el entorno de la playa de la Cruz del Mar-Las Canteras, que cuenta con 182.277 metros cuadrados; la de la playa del Camarón, con 254.670 metros cuadrados; y la de la playa de Montijo, con 85.000 metros cuadrados. En conjunto, las áreas delimitadas alcanzan los 521.947 metros cuadrados.

La pesca a pie en estas zonas estará sometida a las mismas restricciones que en el interior de los corrales, por lo que únicamente podrán utilizarse artes y herramientas tradicionales, las capturas serán para autoconsumo, no podrán comercializarse y deberán respetarse las tallas mínimas, vedas y cupos establecidos.