La Junta analiza la situación de la negociación colectiva en Cádiz con el 96% de trabajadores cubiertos con convenios

El presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en unas jornadas sobre convenios - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) ha celebrado este jueves en Cádiz las jornadas provinciales de negociación colectiva, donde se ha analizado la situación en la provincia, donde el 96,5% de las personas trabajadoras y el 96% de las empresas están cubiertas por convenios en vigencia expresa, prorrogados o en situación de ultraactividad.

En el encuentro se han presentado las principales herramientas de impulso a la negociación colectiva, con especial atención al II Plan de Apoyo del CARL a la Negociación Colectiva Laboral Andaluza, y se ha analizado la situación de la negociación colectiva en la provincia, como ha indicado la Junta en una nota.

Las jornadas han contado con la participación del presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y representantes de la CEC, CCOO y UGT en la Comisión Permanente del Consejo y responsables del CARL.

En Cádiz, las Comisiones Técnicas del CARL realizan el seguimiento de 37 convenios sectoriales provinciales, que afectan a 156.081 personas trabajadoras y 21.869 empresas. En concreto, 15 convenios se encuentran en vigencia expresa, mientras que otros nueve están en situación de ultraactividad activa, el principal foco de seguimiento negociador, al afectar a 70.664 trabajadores y 7.166 empresas.

El delegado territorial ha destacado que estas jornadas ponen en valor "la capacidad de empresarios y trabajadores para sentarse, dialogar y alcanzar acuerdos", señalando que Cádiz cuenta con "una larga trayectoria" de acuerdos alcanzados, que han permitido "evitar conflictos, desconvocar huelgas y dar estabilidad a miles de trabajadores y empresas".

Sánchez Román ha puesto como ejemplos el acuerdo alcanzado en 2025 en el sector de la Vid del Marco de Jerez, que permitió cerrar un convenio hasta 2028 y que afecta a alrededor de 1.100 trabajadores y 75 empresas, y la negociación del metal de Cádiz, que afecta aproximadamente a 29.000 trabajadores y más de 5.000 empresas y en la que el Sercla desempeñó "un papel fundamental" para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo.

El seguimiento del CARL ha constatado también la actividad negociadora durante 2026, con acuerdos alcanzados en sectores como el comercio del metal y el comercio mayorista y minorista de alimentación, mientras permanecen abiertas distintas mesas.

Los convenios de Construcción y Obras Públicas y de Actividades Agropecuarias del Campo de Cádiz figuran entre los procesos de negociación activos en situación de ultraactividad y concentran una parte relevante de la cobertura de trabajadores.

En este contexto, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y los instrumentos de apoyo previstos en el Plan de Apoyo constituyen herramientas a disposición de las partes para facilitar el diálogo, prevenir bloqueos y contribuir a la resolución de las diferencias que puedan surgir durante los procesos de negociación colectiva.

José Manuel Gómez Muñoz ha puesto en valor la trayectoria de Cádiz en materia de diálogo social y negociación colectiva y ha destacado "el compromiso y la capacidad de las organizaciones empresariales y sindicales de la provincia para alcanzar acuerdos".

Asimismo, ha señalado que el CARL seguirá poniendo a disposición de las partes sus herramientas de apoyo, asistencia técnica y mediación, con el objetivo de acompañar los procesos de negociación colectiva y favorecer acuerdos que contribuyan a la estabilidad de las relaciones laborales.