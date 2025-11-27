Junta y Asociación de Grandes Industrias abordan los retos y oportunidades del Campo de Gibraltar

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, presidiendo una reunión de trabajo con los representantes de las empresas que integran la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido una reunión de trabajo con los representantes de las empresas que integran la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) en la que han analizado de manera conjunta los principales desafíos del sector industrial en la comarca, así como reforzar las líneas de colaboración entre la administración autonómica y el tejido productivo.

Colombo ha acudido a esta reunión junto con el subdelegado del Gobierno andaluz en la comarca campogibraltareña, Javier Ros, y los delegados territoriales en la provincia de Cádiz, ha detallado la Junta en una nota.

Durante la reunión se han abordado también asuntos estratégicos para la competitividad de las grandes industrias del Campo de Gibraltar, entre ellos el absentismo laboral, la disponibilidad de agua y los proyectos de regeneración, así como la necesidad de impulsar la Formación Profesional Dual como "herramienta eficaz" para mejorar la cualificación y empleabilidad de los jóvenes.

En el encuentro, las empresas han expuesto las dificultades que afrontan por los sobrecostes energéticos o la falta de energía para impulsar nuevo proyectos, así como la competencia desleal en determinados mercados y el impacto del coste de las emisiones de CO2.

La delegada ha destacado "el papel esencial" que desempeña la AGI en la economía provincial y en la comarca del Campo de Gibraltar, aseverando que esta entidad y sus empresas son "un motor económico clave" para la zona, con "un efecto directo" en el empleo, la economía, la innovación y la generación de oportunidades.

Mercedes Colombo ha señalado también que la Junta "seguirá apoyando" la colaboración público-privada como vía para "impulsar la competitividad y favorecer un entorno estable para la actividad industrial", reiterando el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar.

"Nuestra prioridad es acompañar a las empresas, facilitar su crecimiento y reforzar un modelo productivo que garantice inversiones, empleo y futuro para la comarca", ha comentado la delegada.

Por su parte, desde la AGI, su presidente Antonio Moreno ha trasladado su agradecimiento a la Junta de Andalucía por la disposición al diálogo y la colaboración continuada, valorando además "la receptividad" mostrada por la delegada y "el esfuerzo" por acompañar al sector "en la búsqueda de soluciones".

Moreno ha finalizado subrayando la importancia de "seguir trabajando conjuntamente para mantener la fortaleza industrial de la comarca".