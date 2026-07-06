La Junta avanza en obras de 1,7 millones en infraestructuras de comunidades de regantes en la provincia de Cádiz

El delegado de Agricultura, Francisco Moreno, en obras en infraestructuras relacionadas con la comunidad de regantes de Guadalcacín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha visitado una de las zonas de obras de emergencia, que cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros, que se están desarrollando en infraestructuras hidráulicas colectivas de riego vinculadas a las comunidades de regantes, dañadas en la provincia de Cádiz, a consecuencia de la sucesión de borrascas.

Según ha explicado el delegado territorial de esta Consejería, "se está avanzando sin demora para arreglar los daños en estas infraestructuras colectivas de riego" y ha agradecido la disponibilidad de las comunidades de regantes y el contacto continuo para poder desarrollar estas tareas, según ha indicado en una nota la Junta.

"Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de unos 1,7 millones de euros en la provincia de Cádiz", ha detallado el delegado territorial, añadiendo que benefician a las comunidades de regantes de la margen izquierda del Bajo Guadalete, los Llanos de Villamartín, la margen izquierda del Guadalete, San Pablo de Buceite y Guadalcacín.

Francisco Moreno ha visitado la zona de obras relativa a infraestructuras colectivas de riego dañadas, vinculadas a la comunidad de regantes del Guadalcacín. Estas actuaciones se realizan por valor de más de un millón de euros para paliar los graves efectos de las borrascas.

Esas obras tramitadas de emergencia están incluidas en la planificación de actuaciones para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego dañados por las borrascas encadenadas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según ha explicado la Junta, en las infraestructuras hidráulicas vinculadas a la comunidad de regantes del Guadalcacín se desarrollan actuaciones que contemplan la reparación del talud exterior de varias balsas, así como arreglo de camino y refuerzo con una escollera. Asimismo, estos trabajos incluyen la limpieza de los sedimentos acumulados en las tomas de entrada a las balsas y en el fondo.