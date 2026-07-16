La Junta avanza en obras de emergencia en la autovía A-381 por valor de diez millones de euros

Mercedes Colombo y Carmen Sánchez en las obras de la A-381. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado que avanza en las obras de emergencia que se ejecutan en la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) por valor de diez millones de euros. Estos trabajos se realizan para reparar los daños ocasionados en esta carretera por el paso de las borrascas encadenadas en enero y febrero del presente año.

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada de la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, ha visitado la zona del kilómetro 28, donde se desarrollan estas obras de emergencia, y ha señalado "se trata de una actuación muy importante, que afecta a una carretera principal de la provincia y, desde el primer momento, se está trabajando para dar una solución definitiva, desde el buen servicio a las personas usuarias de la red autonómica de carreteras".

Mercedes Colombo ha explicado que esta es una de las numerosas obras de emergencia que se están realizando en la provincia de Cádiz en el marco del Plan Andalucía Actúa. También ha aludido a que se movilizan en este ámbito más de 107 millones de euros.

Ante las consecuencias del paso del tren de borrascas, para reparar los daños producidos y paliar los riesgos ocasionados, se hizo necesaria la ejecución de actuaciones encaminadas a asegurar que la circulación por las carreteras afectadas se realizara en adecuadas condiciones de seguridad vial para las personas usuarias, según ha explicado la Junta.

En la zona visitada por las delegadas, en el kilómetro 28 de la A-381, el paso de las borrascas provocó deformaciones en taludes y cunetas, acumulación de agua, roturas y ondulaciones. Estos daños requerían los trabajos de emergencia que se están ejecutando, desde una apuesta por la seguridad vial.

Las obras visitadas, adjudicadas a la empresa Martín Casillas, contemplan la reconstrucción de toda la red de drenaje longitudinal del talud que por efecto del deslizamiento quedó inutilizada. También incluyen nuevas cunetas de coronación y de pie de desmonte, ha explicado la Junta, que ha añadido que estos trabajos plantean asimismo la reparación de la red de drenaje profundo en esta vía, así como la ejecución de pantalla de pilotes con viga de atado anclada y la ampliación de la defensa del talud en los extremos del muro de escollera, así como la reconstrucción del muro existente.

Mercedes Colombo ha insistido en que la Junta de Andalucía ha actuado "con responsabilidad, planificación y coordinación desde un principio" ante las incidencias provocadas por el paso de las borrascas encadenadas, "movilizando a todos los medios disponibles para atender la situación acontecida en carreteras andaluzas, que impedía la circulación y la accesibilidad en condiciones de seguridad para las personas usuarias".

Finalmente, la Junta ha recordado que estas obras se suman a otras actuaciones en esta misma autovía y en otras carreteras gaditanas afectadas por las borrascas, además de trabajos que se realizan como los de mantenimiento de las vías de la red autonómica en la provincia.