La Junta clausura el ciclo Escuela de Corcheros con la entrega de diplomas a su alumando de Cádiz

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, en la entrega de diplomas al alumnado participante en la provincia gaditana de la Escuela de Corcheros - JUNTA DE ANDALUCÍA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha clausurado una nueva edición de la Escuela de Corcheros con la entrega de diplomas al alumnado participante en la provincia gaditana.

En concreto, la entrega de certificados de formación se ha realizado en el monte San José de las Casas, en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera, ha detallado la Junta en una nota.

Óscar Curtido ha señalado en este acto que con esta iniciativa la Junta de Andalucía apuesta por "garantizar el relevo generacional de un oficio esencial para el futuro de nuestros alcornocales", añadiendo que esta Consejería aboga también por "la gestión sostenible de los montes y por el empleo en el medio rural", dando para ello "relevancia tanto al producto como a la mano de obra".

Este año la actividad se ha llevado a cabo con un corchero y un arriero experimentados, que han ejercido de tutores. Junto a ellos, ocho jóvenes de las zonas rurales del entorno del Parque Natural de Los Alcornocales, sin experiencia previa en descorches, han recibido la formación en estos trabajos.

El delegado territorial ha precisado que el corcho "es algo más que un recurso económico", considerándolo como "patrimonio, empleo, sostenibilidad y, sobre todo, una señal de identidad para esta comarca" de la provincia de Cádiz.

Por eso, ha incidido, "es fundamental que los jóvenes tengan la oportunidad de aprender de los mejores profesionales, adquiriendo una formación práctica que les permita incorporarse al sector y al mundo laboral".

De ahí, ha apuntado a la puesta en marcha de esta Escuela de Corcheros, que ofrece una formación especializad y práctica, que permite a los jóvenes participantes aprender de la mano de expertos el oficio del corcho, desde el manejo del hacha al clasificado final.

"Con iniciativas como ésta no sólo protegemos nuestros montes, sino que también generamos empleo, arraigamos población al territorio y damos futuro a oficios tradicionales que son parte esencial de nuestro patrimonio cultural y natural", ha manifestado Óscar Curtido.

Esta actividad formativa va dirigida a jóvenes que se quieran incorporar a la actividad laboral que gira en torno al sector del corcho. Durante la formación, el alumnado participa en distintas tareas, como el manejo de herramientas, el desembosque o el apilado, así como el clasificado del corcho, tutorizados por personal con gran experiencia en el sector.

La formación de este curso ha consistido en tres semanas de trabajo en campo, descorchando, desemboscando con arriería, pesando y cargando cocho, y para completar la formación, durante una semana se han realizado las labores de clasificado del corcho extraído en el patio del corcho que se estableció en el monte público La Alcaidesa.

Para finalizar el acto, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz ha felicitado al alumnado que han participado por "el esfuerzo que han realizado", agradeciendo la implicación de todos los profesionales que han hecho posible esta formación.

"Desde el Gobierno andaluz, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente vamos a seguir impulsando iniciativas como ésta, porque cuidar de nuestros montes, también significa cuidar a las personas que lo hacen posible, y porque no hay futuro para el alcornocal sin corcheros y por supuesto no hay corcheros sin formación", ha concluido el responsable andaluz.