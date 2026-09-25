La Junta concluye actuaciones de emergencia y realiza otras en el río Guadalete en Villamartín (Cádiz)

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, con la alcaldesa de Villamartín visitando las actuaciones realizadas en el municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado la relevancia de los trabajos de emergencia que se están ejecutando en infraestructuras que resultaron dañadas con el paso del tren de borrascas. En concreto, se ha referido a actuaciones de emergencia finalizadas en el río Guadalete a su paso por Villamartín, en los puentes de la Vega y de los Hierros, y a otros trabajos en curso en la zona.

Según ha indicado la Junta en una nota, Francisco Moreno ha visitado el puente de la Vega acompañado de la alcaldesa del municipio, Susana Toro, miembros de la corporación local y del equipo técnico encargado de estos trabajos. El delegado ha valorado los trabajos en este puente y ha recordado el compromiso de la Junta con la mejora de cauces y la recuperación de infraestructuras en el marco del Plan Andalucía Actúa, para paliar los daños ocasionados por la sucesión de borrascas.

De este modo, han concluido actuaciones de emergencia en los puentes de la Vega y de los Hierros y prosiguen las obras en el arroyo Serracín y el puente de los Siete Ojos en esta zona, ha recordado.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la Junta de Andalucía el desarrollo de estas actuaciones en el término municipal, "que permitirán avanzar en la recuperación y mejora de esta zona tras los importantes daños sufridos".

En líneas generales, el desbordamiento extraordinario de cauces provocado por la sucesión de borrascas generó daños en el dominio público hidráulico en la provincia de Cádiz, afectando a infraestructuras, erosionando márgenes y taludes, provocando caídas de árboles y arrastres de vegetación de ribera y depositando grandes volúmenes de sedimentos y tapones de vegetación, reduciendo de forma generalizada la capacidad de desagüe de ríos y arroyos.

Según ha recordado el equipo técnico de estos trabajos, durante el tren de borrascas, el río Guadalete llegó a subir entre cinco y seis metros sobre su nivel habitual y cortó la carretera a la altura del puente de la Vega, dejando incomunicado el municipio por ese acceso. Tras la retirada de las aguas se constataron daños de consideración en la zona y se pusieron en marcha actuaciones de emergencia.

Así, en el puente de la Vega, según han explicado, los trabajos de recuperación se han centrado en la retirada de los volúmenes de material forestal arrancado, la recuperación de la sección del cauce, el refuerzo de un estribo mediante colocación de escollera, la restitución de cunetas y drenajes laterales afectados. Además, parte de la tierra extraída se ha reutilizado para reponer tierra vegetal en los campos de cultivo adyacentes.

Actualmente, según ha indicado la Junta, los trabajos están concluidos en este punto y se ha restituido la capacidad hidráulica del cauce, con el objetivo de que, ante nuevos episodios, el agua discurra sin obstáculos significativos.

Por su parte, en el puente de los Hierros también se han completado los trabajos en el entorno de la infraestructura. En las inmediaciones queda pendiente de ejecución el sendero de acceso hasta la caseta de Cruz Roja. Finalmente, en el arroyo Serracín se ha habilitado una rampa de acceso para maquinaria y prosiguen las labores forestales y de limpieza en ambas márgenes del cauce, mientras que en el puente de los Siete Ojos se mantiene el desbroce y la limpieza de la zona, ha indicado la Junta.