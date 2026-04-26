La Junta desactiva el dispositivo del GP Jerez con el récord de 224.627 espectadores y 430 incidencias gestionadas

El consejero de presidencia, sanidad y emergencia, Antonio Sanz conversa con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta y el consejero de Turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal Bergua en la parrilla de salida del Gran Premio de España de Moto GP 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha desactivado a las 18,30 horas el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand), una vez ha quedado desalojado el circuito, se ha normalizado la situación en la zona y aledaños y se ha restablecido la circulación en todos los carriles, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) y tal y como lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, como director del Plan, que ha precisado que se han gestionado 430 incidencias en una jornada que se ha saldado con 224.627 espectadores.

Al hilo, el consejero ha acudido al Puesto de Mando Avanzando para supervisar de primera mano la salida ordenada de aficionados, motos y vehículos y ha pedido "prudencia y responsabilidad" a los aficionados en sus desplazamientos de regreso a casa, según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota.

"El mensaje es claro y único, tenemos que ordenar la salida. No se trata de salir rápido, sino de salir bien, con plena seguridad", ha insistido Sanz en la concentración del despliegue hasta sus últimas horas porque "si algo sabemos por experiencia es que el momento de la salida concentra una parte muy importante del riesgo, y por eso requiere un importantísimo nivel de atención, coordinación y responsabilidad".

En esta línea, el consejero también ha valorado que "el desalojo del circuito se ha producido en un tiempo mínimo y sin incidencias destacadas, tal y como ha sido la tónica dominante de esta edición".

En contexto, el Gran Premio de España de Motociclismo ha registrado un total de 224.627 espectadores en sus tres jornadas, cifra ligeramente superior a la de la pasada edición y un "nuevo máximo histórico" en afluencia de público, según los datos ofrecidos por Dorna.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, por su parte, ha valorado que el número de visitantes que ha congregado la competición ha manifestado la "excepcional respuesta" del público andaluz, español e internacional a un "gran premio icónico en el circuito jerezano".

Asimismo, Bernal ha apuntado que se consolidan los resultados del año previo, en el que ya se estableció el récord de afluencia del recinto, alcanzando de este modo "prácticamente la capacidad técnica del circuito". Además, ha incidido en el "atractivo creciente" de los primeros días del acontecimiento deportivo.

En relación, ha destacado el binomio entre el turismo y el deporte y su capacidad de dinamización de la actividad turística fuera de la temporada alta, a través de acontecimientos como este en el que la marca Jerez "se vuelve a posicionar como capital del motor".

En concreto, el consejero ha precisado que el turismo "es la industria de la felicidad, pero solo es posible a partir de la seguridad y la confianza que aporta la coordinación de las diferentes administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad" en la organización del Gran Premio.

Precisamente, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado el operativo formado por más de 4.500 personas que ha permitido "el mayor éxito de seguridad y emergencia de todos los grandes premios celebrados hasta el momento".

Por otra parte, Sanz, que ha lamentado el fallecimiento de un motorista en un accidente ocurrido esta mañana en el Puerto de Santa María y ha trasladado sus condolencias a la familia, ha valorado "las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Jerez en transporte, movilidad y aparcamientos y el papel de todas las administraciones para garantizar la seguridad".

También ha agradecido "la concienciación de la ciudadanía, moteros y visitantes, su responsabilidad y comportamiento para atender las sugerencias y el cumplimento normas", a partir del trabajo realizado desde la DGT, los cuerpos de seguridad y el servicio 112.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha concretado que la ciudad será sede del Gran Premio de España al menos hasta el año 2031 y ha apostillado como la ciudad "se ha abierto al motero con orden y una oferta que ha enganchado al visitante".

La primera edil ha explicado que las actividades, conciertos y eventos relacionados con el motor organizados durante estos días han permitido "recuperar el espíritu de Jerez como catedral mundial del motociclismo".

Sanz ha valorado el trabajo realizado por los operativos al tiempo que ha felicitado a todos los efectivos por su trabajo. "Hemos tenido récord en asistencia, también en organización, viene gente de todo el mundo a conocer este dispositivo de emergencia, gracias a todos los profesionales que lo hacen posible".

MÁS AFICIONADOS, PERO MENOS EMERGENCIAS

EMA 112 ha gestionado un total de 430 incidencias, lo que supone un descenso del 25 por ciento con respecto a la edición anterior cuando se contabilizaron un total de 574 emergencias. El consejero ha explicado que esta es la "fórmula perfecta, más público, pero mejor emergencias".

Las asistencias sanitarias (293), los accidentes de circulación (72) y las incidencias de tráfico (40), han sido las tres tipologías más demandadas. Del total de incidentes registrados durante todo el fin de semana, 292 han sido gestionadas por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado tras la curva Michelín dentro del propio circuito y 138 a través de la sala del 112.

La jornada que ha concentrado el mayor volumen incidencias ha sido la de este domingo con 197, que coincide con la de mayor afluencia de personas en el interior del circuito con motivo de la prueba deportiva, seguido del sábado con 122 emergencias coordinadas. Asimismo, el dispositivo sanitario ha gestionado en las últimas horas dos asistencias por caída de moto en el término municipal de Jerez de la Frontera. Ambos han sido trasladados al hospital jerezano.

APARCAMIENTOS Y ACAMPADA

En cuanto a la ocupación de aparcamientos y zonas de acampada, el parking de motos ha llegado este domingo al cien por cien desde las 11,00 horas con 11.800 motos; mientras que en el B la máxima se ha registrado, entre las 14.00 y las 16.00 horas, con el 90 por ciento en el caso de vehículos (2.024) y 45 autobuses.

En cuanto al parking C ha llegado a su punto máximo a las 13,00 horas alcanzando el 65 por ciento (4.940) y el D, el 85 por ciento a las 12,00 (5.100 vehículos) mientras que la zona de motos ha llegado a las 14,00 horas (7.140 motos). La zona de acampada ha estado al cien por cien entre las 12,00 y las 16,00 horas, a partir de esa hora ha ido descendiendo.

En suma, más de 4.000 efectivos de todas las administraciones han participado en el dispositivo. La Junta de Andalucía ha movilizado efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía --Protección Civil, 112, GREA, Infoca--, Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Completan el operativo de emergencias que durante estos días ha velado por la seguridad de la cita deportiva efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, Servicio Local de Protección Civil, agrupaciones locales del Voluntariado de Protección Civil, Cruz Roja y técnicos del Ayuntamiento de Jerez, además de técnicos y empresas de seguridad del circuito.