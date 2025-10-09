La Junta destaca la apuesta por la mejora de caminos rurales en Castellar (Cádiz)

El delegado de Agricultura, Francisco Moreno, con el alcalde de Castellar, en el camino de Las Arenillas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado el impulso en la mejora de los caminos rurales en el Campo de Gibraltar y en la provincia, en una visita realizada al camino de Las Arenillas, en compañía del alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, y miembros de la corporación municipal y del equipo técnico de la Delegación Territorial.

Según ha indicado la Junta en una nota, Francisco Moreno ha mostrado con el alcalde su "satisfacción" por la actuación finalizada en esta infraestructura de uso agrario, ubicada en el término municipal de Castellar. Estos trabajos de acondicionamiento acometidos por la empresa Tragsa están enmarcados en el Plan Itínere Rural y han contado con un presupuesto que ronda los 125.000 euros, ha señalado.

Asimismo, el delegado territorial de Agricultura ha subrayado la relevancia de este tipo de labores impulsadas por la Consejería, "que sirven para arreglar y mejorar caminos rurales de titularidad pública y para facilitar el acceso a las explotaciones agrarias, favoreciendo el desarrollo rural". También ha incidido en la importancia de la colaboración con los municipios para el adecuado desarrollo de estos trabajos.

Las actuaciones ejecutadas en el camino rural de Las Arenillas han abarcado más de un kilómetro de longitud y han incluido el desbroce de los márgenes de esta vía, así como la reconstrucción y perfilado de las cunetas y la limpieza del terreno. Además, estos trabajos han contemplado la reparación o construcción de obras de drenaje y la instalación o reparación de pasos salvacunetas, así como el escarificado, riego y compactado de firme, ha explicado la Junta.

Asimismo, ha indicado que estos trabajos también contemplan la aplicación de un refuerzo de la capa base existente a través de la construcción de firmes de material granular del tipo zahorra de diámetro máximo del árido 20 mm (ZA-20) en capas de base, además de la señalización correspondiente.