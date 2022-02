Junta destaca la apuesta por mejorar las infraestructuras hidráulicas del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana

CÁDIZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha puesto en valor el trabajo realizado por el actual Gobierno andaluz para mejorar las infraestructuras hidráulicas del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, "una entidad que estuvo olvidada durante muchos años por anteriores mandatarios de la Junta de Andalucía y que en estos últimos tres años ha vuelto a recibir el impulso necesario por parte de la Administración autonómica".

En una nota, Daniel Sánchez ha indicado que "es patente la dejadez de los anteriores gobiernos autonómicos con esta entidad, en la que no ejecutaron obra alguna en muchos años y que, además, en 2016, siendo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, iniciaron los trámites para que la Junta de Andalucía dejara de pertenecer al Consorcio".

A pesar de ello, ha explicado el delegado, "el Gobierno de Juanma Moreno ha ido cumpliendo sus compromisos invirtiendo hasta nueve millones de euros para la conducción de abastecimiento de agua desde el embalse de Guadalcacín hasta el Partidor de La Peruela, en el término municipal de San José del Valle".

Además, también ha hecho mención a la licitación del proyecto de mejora en el depósito de agua potable El Marinero, en El Puerto de Santa María, por el que se destinarán 1,6 millones de euros, además de la licitación de la mejora de la garantía de abastecimiento a núcleos de la comarca de La Janda, un proyecto cuya inversión alcanza los 230.606 euros.

Con todo ello, Sánchez ha lamentado "tener que ver cómo Manuel Jiménez Barrios, que fuera vicepresidente del Gobierno andaluz entre 2015 y 2019, años en los que la Junta no hizo nada por las infraestructuras hidráulicas del Consorcio, venga ahora a reclamar actuaciones que no fueron capaz o no quisieron realizar y que ahora ya se ejecutan, engañando a los gaditanos con afirmaciones rotundamente falsas sobre la gestión de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible".

"Si hay un Gobierno que está apostando por las infraestructuras hidráulicas, ese es el de Juanma Moreno", ha afirmado Sáchez, que ha puesto como ejemplo "la puesta en marcha de la depuradora de Bolonia, en Tarifa, tras años paralizada; la reforma de la EDAR de Arcos; la construcción de una nueva en Puerto Real; y el inicio de 21 proyectos para la construcción de nuevas depuradoras reclamadas desde hace mucho tiempo y la reforma de otras".