Junta destaca la colaboración con la ministra de Juventud durante la visita a colegios de Cádiz afectados por temporales

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, junto a la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, en su visita a colegios de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha acompañado a la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, en su visita a distintos varios centros educativos de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, que se vieron afectados por los pasados temporales, destacando la colaboración institucional entre ambas administraciones.

En este encuentro, que tuvo lugar este pasado lunes, se contó con la presencia de los alcaldes de Jimena, Francisco José Gómez, y de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández Rey, como ha apuntado la Junta en una nota.

Las visitas han contado con la participación de los equipos directivos de los centros, así como de la inspectora de referencia, Eulalia García, y del jefe de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial, José Crespo, quienes han podido trasladar a la ministra y al resto de autoridades información sobre el funcionamiento de los centros y las actuaciones que se desarrollan en sus respectivas comunidades educativas.

Durante la visita al CEIP Reina de los Ángeles, en Jimena de la Frontera, el delegado territorial ha informado sobre la situación de la cubierta del centro, afectada tras el último episodio de dana. En este sentido, ha explicado que, como marca el procedimiento, la Junta de Andalucía "está a la espera" del correspondiente informe técnico municipal, necesario para poder actuar "con todas las garantías".

José Ángel Aparicio ha señalado que la Junta "mantiene un compromiso firme con la mejora de las infraestructuras educativas", asegurando que "estamos trabajando con responsabilidad, rigor y planificación, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para el alumnado".

Asimismo, ha insistido en la importancia de la colaboración institucional, destacando que "todas las administraciones debemos colaborar desde el ámbito de nuestras competencias para dar respuesta a las necesidades de los centros educativos".

Durante la jornada, el delegado territorial de Educación ha agradecido la labor de los equipos docentes y directivos y su trabajo diario en el desarrollo de la actividad educativa en estos municipios.

La Junta de Andalucía ha indicado que continúa impulsando actuaciones en la provincia de Cádiz dirigidas a la mejora de las infraestructuras educativas, la modernización de los centros y el refuerzo del sistema educativo público, desde la coordinación con la comunidad educativa y las administraciones locales.

La visita se ha desarrollado, según se ha apuntado desde la Junta, "en un clima de respeto institucional", permitiendo el intercambio de información entre las distintas administraciones en relación con la situación de los centros educativos y sus necesidades.