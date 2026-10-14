La Junta destaca la colaboración público-privada para facilitar el desarrollo de viviendas asequibles

1125437.1.260.149.20261014192730 La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, a su llegada a la feria profesional de la construcción. A 14 de octubre de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz - Gogo Lobato - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para facilitar el desarrollo de viviendas asequibles durante la inauguración de la sexta edición de Expoconstruye, que se celebra los días 14 y 15 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Díaz ha abordado en este espacio la necesidad de disponer de suelo preparado para construir y agilizar los procedimientos administrativos.

En el encuentro ha participado también el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, que ha intervenido en una charla-coloquio previa al acto inaugural sobre los retos y objetivos de su departamento.

Durante su intervención, Rocío Díaz ha señalado que la colaboración entre las administraciones y el sector privado resulta "fundamental" para que las promociones de vivienda puedan desarrollarse, explicando que las administraciones "tienen la responsabilidad de planificar, ordenar el territorio y facilitar el desarrollo del suelo, mientras que las empresas y los profesionales aportan su capacidad, experiencia y conocimiento".

"La colaboración público-privada es necesaria para que los proyectos puedan pasar de los planes a la realidad, especialmente cuando hablamos de vivienda asequible", ha manifestado, señalando también que el acceso a la vivienda "es una de las principales preocupaciones de muchas familias, especialmente de los jóvenes que encuentran dificultades para independizarse".

En este sentido, ha defendido la necesidad de actuar en distintos ámbitos, desde el mantenimiento y la rehabilitación del parque residencial existente hasta la construcción de nuevas viviendas.

"Necesitamos generar nueva oferta. Construir más viviendas y, especialmente, más viviendas asequibles", ha afirmado, incidiendo en que uno de los principales retos para aumentar la oferta residencial es "disponer de suelo preparado para construir".

La consejera ha explicado que la previsión de un terreno para uso residencial en el planeamiento urbanístico no implica que pueda edificarse de forma inmediata, ya que antes es necesario completar trámites, desarrollar proyectos, ejecutar infraestructuras y garantizar los servicios necesarios.

Por ello, ha defendido la necesidad de avanzar hacia procedimientos administrativos "más ágiles", que aporten "seguridad jurídica" y permitan desarrollar los proyectos "en plazos más razonables".

La titular de Vivienda se ha referido igualmente a los cambios que está experimentando la construcción con la incorporación de nuevas técnicas, materiales y herramientas digitales. En este contexto, ha destacado la importancia de contar con profesionales cualificados y de dar a conocer entre los jóvenes las oportunidades laborales que ofrece el sector.

LOS RETOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA MOVILIDAD

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha participado en una charla-coloquio previa al acto inaugural en la que ha abordado los principales retos y objetivos de su departamento.

Durante su intervención, ha destacado la importancia de Expoconstruye como "punto de encuentro" entre las administraciones y los profesionales del sector, ya que permite "escuchar al sector, contrastar puntos de vista y abordar cuestiones que son relevantes para quienes tienen la responsabilidad de planificar las infraestructuras y para quienes después las hacen realidad".

Muñoz-Atanet ha señalado que las infraestructuras en Andalucía "necesitan planificación, proyectos bien definidos, financiación y capacidad de ejecución", entendiendo que "solo así seremos capaces de dar las respuestas que necesita la ciudadanía en materia de carreteras, de transporte público o de conexiones logísticas".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de coordinación y diálogo entre las administraciones y el sector.

"Cada administración debe asumir sus responsabilidades, pero también debemos ser capaces de sentarnos, escuchar las propuestas y trabajar juntos para encontrar soluciones que faciliten la vida diaria a los andaluces", ha apuntado.

SEXTA EDICIÓN DE EXPOCONSTRUYE

La sexta edición de Expoconstruye reúne durante dos jornadas en el recinto Ifeca de Jerez de la Frontera a empresas y profesionales de toda la cadena de valor de la edificación y la obra pública.

La feria está organizada por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) y la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción y Obras Públicas (Apecop).

El encuentro cuenta con más de 100 firmas representadas y una superficie expositiva cubierta de más de 4.000 metros cuadrados, con un incremento del 20% en el número de expositores respecto a la edición anterior. Entre las empresas participantes figuran firmas especializadas en materiales, maquinaria, sistemas constructivos, rehabilitación, eficiencia energética, industrialización y tecnología.

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio participa en la feria a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), presente en Expoconstruye desde 2024. En esta edición, su espacio expositivo es compartido con la Consejería de Fomento y Movilidad.