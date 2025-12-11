Junta destaca labor de los empleados públicos en la bienvenida a 67 nuevos funcionarios en Cádiz del Programa de Acogida

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo (c), la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón (d), y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP), José Loaiza (i). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado el "protagonismo" de los empleados públicos en la transformación de la administración en la bienvenida a los 67 nuevos funcionarios que se han incorporado al Programa de Acogida de la Junta de Andalucía en la provincia gaditana.

Colombo ha asistido a la inauguración de la Escuela de Acogida junto a la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Cádiz, Ana Bertón, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP), José Loaiza, ha detallado la Junta en una nota.

El Programa de Acogida para los profesionales que se incorporan a la Junta es una iniciativa puesta en marcha esta legislatura para trasladar a quienes "han acreditado sus capacidades y han demostrado que tienen conocimientos, la filosofía de trabajo de la Junta y la experiencia de quienes llevan años trabajando en la Administración", en palabras de la delegada.

Colombo ha dado la bienvenida a los participantes subrayando que ingresan en una administración pública que se encuentra "en pleno proceso de transformación y modernización", donde "el capital humano, los empleados públicos, son lo más importante para hacerla más ágil, cercana e innovadora". "Sois los verdaderos protagonistas para poder ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía", ha afirmado.

Sobre la Escuela de Acogida ha explicado que el objetivo es facilitar la llegada de los nuevos empleados públicos en la administración andaluza y la adquisición de habilidades básicas para la atención a la ciudadanía.

La participación en este programa, que se desarrolla en todas las provincias, es voluntaria y ha ido aumentando de forma que este año casi se ha duplicado y se han inscrito el 60% de los 1.332 funcionarios incorporados que han obtenido plaza en las convocatorias de turno libre correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2022/2023, de ellos, 135 en Cádiz.

En la jornada de este jueves participan 67 profesionales de distintos cuerpos y niveles que prestarán en servicio en la provincia. La formación consta de 30 horas en la que se desarrollan talleres sobre capacidades digitales, habilidades sociales, trabajo en equipo y gestión del conocimiento, además de recibir materiales informativos sobre igualdad de género, salud laboral, ciberseguridad y protección de datos, entre otros.

La delegada andaluza ha resaltado que el empleado público es "lo más importante de la administración y el pilar fundamental para el proceso de transformación, modernización e innovación puesto en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno". En este sentido, ha recordado "el acuerdo histórico" recientemente alcanzado con los sindicatos de Función Pública para la mejora del empleo público y la calidad del servicio a la ciudadanía, con un horizonte temporal de cinco años y con un alcance económico de 250 millones de euros.

El acuerdo, ratificado por el Consejo de Gobierno reconoce el papel del personal empleado público como "verdadero eje de la transformación para avanzar hacia un modelo de servicios públicos más accesibles, eficaces y humanos". Por ello, crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad de los profesionales como elementos clave para mejorar la atención a los ciudadanos.

Por su parte, José Loaiza ha dado la bienvenida a los nuevos funcionarios que se incorporan en Cádiz y ha recordado que en 2023 se aprobó una nueva Ley de Función Pública para sustituir una normativa "obsoleta de 1985" que ha permitido actualizar y agilizar los procesos selectivos para adaptarlos a los nuevos perfiles y capacidades que requiere la administración del siglo XXI.

Loaiza ha insistido en que se acaba de cerrar "un acuerdo histórico" con los sindicatos para mejorar el modelo retributivo y el desarrollo de la carrera profesional, se está profesionalizando la dirección pública y se ultima el decreto que regulará la carrera profesional y la evaluación del desempeño del personal orientada a resultados.

Para terminar, ha instado a los nuevos funcionarios a ser "motores del cambio" y ha recordado que tienen a su disposición "una amplia oferta formativa" en el IAAP, que "atesora 40 años de experiencia", y programas innovadores de gestión del conocimiento como las comunidades de prácticas o las mentorías para líderes emergentes.