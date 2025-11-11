La Junta destaca la mejora de los tiempos de acceso a la Atención Primaria en la sierra de Cádiz

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha señalado que ha mejorado los tiempos de respuesta en la Atención Primaria de la sierra gaditana, de tal forma que la demora media para obtener cita presencial en los centros de salud es "de cero días en la mayoría de los municipios de esta comarca".

Los últimos datos correspondientes a lo que va de este mes de noviembre reflejan que tanto de forma presencial como a través de los distintos canales externos de citación la demora para acceder a una consulta médica "se mantiene en cifras reducidas en toda la comarca", ha informado la Junta en una nota.

Actualmente, el tiempo medio total de respuesta para obtener cita con el médico o médica de familia, sumando todos los canales disponibles, se sitúa en "4,3 días" en el conjunto de la Sierra de Cádiz.

En un análisis por municipios, los tiempos de espera se mantienen, según la Junta, "en cifras muy reducidas", situándose en la mayoría de las localidades "entre 1 y 4 días", lo que refleja "la eficacia del sistema de citación y la mejora continua en la Atención Primaria".

En la atención presencial, los datos muestran que las citas se gestionan en el mismo día "en casi todos los centros de salud" de la sierra, siendo la demora media presencial es "de tan solo 0,71 días", lo que equivale a una atención "sin espera efectiva en la práctica totalidad de los municipios", una situación que para la Junta "evidencia el compromiso de Sanidad con la accesibilidad y la atención cercana a la ciudadanía".

En cuanto a los canales externos, los tiempos medios se sitúan en 4,14 días en ClicSalud+, en 3,11 días por teléfono y en 4,41 días a través de la app de Salud Responde, manteniéndose "siempre" dentro de los márgenes previstos por el sistema sanitario público.

A juicio de la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, "estos datos reflejan el compromiso de la Consejería con una atención accesible, cercana y de calidad, garantizando que la ciudadanía pueda contactar con su centro de salud en el menor tiempo posible, tanto por vías presenciales como digitales, gracias al esfuerzo diario de sus profesionales y a la mejora continua en todos los municipios del territorio".

En materia de infraestructuras, la sierra de Cádiz "se ha beneficiado en los últimos años" de una serie de actuaciones de mejora en los centros de salud, tanto de remodelación, adecentamiento, climatización, sustitución de equipamiento y mobiliario, como de otras de más envergadura.

Así, la Junta ha puesto de ejemplo que Alcalá del Valle incorporó la radiología digital en 2021, los centros de salud de Olvera cuentan con instalaciones mejoradas para Radiodiagnóstico, y en Villamartín se ha intervenido en el espacio que alberga Salud Mental. Asimismo, en Ubrique se cuenta con retinografía gracias a la incorporación de un equipo y se han adecuado espacios para la cirugía menor ambulatoria avanzada.

Eva Pajares ha hecho referencia también al nuevo Centro de Salud de El Gastor, un proyecto "bloqueado desde hace lustros" y que ha salido adelante "gracias al actual Gobierno de la Junta", que como ha defendido "ha puesto a disposición de la población de este municipio una infraestructura moderna que sustituye a una anterior totalmente anticuada".