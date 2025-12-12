La Junta destaca la relevancia del belenismo en la apertura del Belén de la Casa Pinillos en Cádiz

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, en una visita al Belén Navideño de Casa Pinillos en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz, Tania Barcelona, el presidente de la Asociación de Belenistas Portuense, Pepe Jiménez y Juan León ha visitado el Belén Navideño ubicado en la Casa Pinillos del Museo de Cádiz, destacando la relevancia del belenismo, una actividad que forma parte "del singular patrimonio inmaterial andaluz" y que es "una seña de identidad de la comunidad".

El nacimiento, que ha abierto este viernes sus puertas al público, podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero, ha apuntado la Junta en una nota.

Colombo ha agradecido a la asociación el trabajo realizado, subrayando que este conjunto es una muestra de belenismo tradicional que se puede visitar de manera gratuita y que ha sido confeccionado en la sede de la asociación portuense de belenes.

Además, ha recordado que el Consejo de Gobierno inscribió el belenismo como Bien de Interés Cultural en septiembre del año pasado al considerarlo como "una actividad en constante evolución tras siglos de historia y con un fuerte arraigo en nuestra tierra".

El artesano jerezano José Joaquín Pérez es el autor de este belén que tiene 3,3 metros de ancho por 2,1 metros de profundidad. Se trata de un belén típico hebreo donde la escena principal es un misterio realizado en una carpintería con figuras de 28 centímetros realizadas a palillo, lo que implica que son "únicas". Estas figuras están acompañadas de varias figuras de diversos artesanos.

El belén puede visitase de martes a sábado en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 20,00 horas. Los domingos estará disponible de 10,00 a 15,00 horas y permanecerá cerrado los lunes y festivos. El último acceso a la vista se hará media hora antes del cierre de la Casa Pinillos.