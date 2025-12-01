La Junta destaca la relevancia de la industria de Cádiz en el acto por el Día de la Bandera de Andalucía

Inmaculada Olivero en el acto de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Cádiz con motivo del Día de la Bandera de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero, ha presidido el acto provincial conmemorativo promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas en Cádiz con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, que se celebra el próximo 4 de diciembre, donde ha destacado la relevancia de la industria gaditana.

Según ha indicado la Junta en una nota, bajo el título 'La industria, por bandera' en la provincia de Cádiz, en el desarrollo del acto, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, se ha puesto de relieve el pasado, presente y futuro de la industria gaditana, sus fortalezas, el esfuerzo, la proyección, la innovación y el talento de la provincia en esta materia, la cooperación entre empresas, instituciones y entidades, así como los instrumentos institucionales de apoyo a los distintos sectores productivos.

En su intervención, Inmaculada Olivero ha destacado la relevancia que tiene la provincia de Cádiz en la industria, con "sectores tan importantes como el naval o el aeronáutico, entre otros", sin olvidar "otro tipo de industrias como la de las energías renovables, siendo la segunda provincia de Andalucía que aporta esa potencia energética que va vinculada a todos los procesos productivos y a todas las inversiones que se están implantando en nuestra provincia".

Olivero ha explicado que esta provincia "abandera el sector industrial". "Nosotros queríamos hacer un acto hablando de la industria desde dos partes, desde una empresa que lleva toda la vida una empresa familiar, que se ha mantenido a pulmón durante muchos años, pasando de generación en generación, y desde la industria innovadora que llega a trabajar con la inteligencia artificial en grandes proyectos, innovando en iniciativas que serán muy importantes para el futuro".

Estas dos vertientes se han concretado en las experiencias de los empresarios Francisco Guerrero, fundador y CEO de Moneleg y cofundador de Elega Energía, y Jacob Jiménez, CEO de DSA Grupo y docente, que durante este encuentro han expuesto sus respectivas trayectorias profesionales y han ofrecido una panorámica de la evolución del sector industrial en la provincia.

Además, la delegada territorial de Economía e Industria ha señalado que "hay que levantar la bandera de la industria en la provincia de Cádiz y hay que creérselo", destacando aspectos como la vocación exportadora gaditana y su relevancia en el ámbito regional.

"Debemos estar todos unidos en torno a una actividad que crea empleo, y tiene que haber unión de todos los sectores, como hemos hecho al reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica esa potencia energética tan necesaria para nuestra provincia y que con la distribución del Gobierno central es insuficiente", ha concluido Inmaculada Olivero.