La Junta destina 238.000 euros para mejorar infraestructuras y servicios de los pequeños municipios de Cádiz

La delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Cádiz, María Jesús Herencia, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, va a destinar 238.423 euros en Cádiz con la convocatoria de subvenciones Meinfra de 2026, para ayudar a las entidades locales andaluzas de menos de 20.000 habitantes a mejorar sus infraestructuras, instalaciones y servicios públicos.

La nueva convocatoria permitirá financiar inversiones que repercuten directamente en la vida cotidiana de los vecinos, desde la adquisición de equipamientos y maquinaria municipal hasta la ejecución de obras en edificios e instalaciones públicas o actuaciones destinadas a impulsar la actividad económica y el empleo, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Cádiz, María Jesús Herencia, ha destacado que estas ayudas responden al "compromiso" de la Junta con los municipios que cuentan con menos recursos.

"Vivir en un municipio pequeño no puede significar tener menos servicios ni menos oportunidades. La administración tiene que estar especialmente cerca de aquellos ayuntamientos que disponen de menos capacidad para acometer por sí solos las inversiones que necesitan sus vecinos", ha afirmado.

Además, ha señalado que la cooperación con los ayuntamientos "es fundamental para mantener vivos nuestros pueblos, generar oportunidades y garantizar unos servicios públicos de calidad con independencia del lugar de Andalucía en el que se viva".

La línea Meinfra, regulada por la Orden de 19 de abril de 2021 y enmarcada en el Plan de Cooperación Municipal, se concede en régimen de concurrencia competitiva y presta especial atención a las entidades locales que presentan mayores dificultades económicas, demográficas y territoriales.

Para determinar los beneficiarios se valoran criterios como el desempleo y la capacidad presupuestaria de cada entidad local, además de factores territoriales y demográficos como la dispersión, la densidad geográfica y el envejecimiento de la población.

De este modo, la convocatoria busca que los recursos públicos lleguen prioritariamente a los municipios con mayores necesidades.

La financiación de la convocatoria se articula a través de dos partidas presupuestarias, dotadas con 105.548 euros y 132.875 euros, respectivamente, hasta alcanzar una inversión total de 238.423 euros en Cádiz.

Las subvenciones permiten financiar la adquisición de equipamientos y maquinaria necesarios para la prestación de servicios públicos municipales, así como obras y actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública.

Las ayudas también pueden destinarse a inmuebles públicos susceptibles de albergar iniciativas de fomento económico y social, a estudios de inversión relacionados con servicios públicos de competencia local y a proyectos que promuevan la actividad económica, favorezcan la creación de empleo o contribuyan a consolidar sectores estratégicos para cada municipio.

"Nuestros pueblos necesitan una Administración que les ayude a resolver problemas y a avanzar, no que les ponga más obstáculos", ha incidido Herencia, quien ha defendido que la cooperación económica con las entidades locales "es una inversión en igualdad de oportunidades, en servicios públicos y en el futuro de nuestros municipios".

En la provincia de Cádiz son diez entidades locales y 29 municipios los que podrán acceder a la mencionada línea de financiación.

El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería.