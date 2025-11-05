Junta dice que el Centro de Salud de La Bajadilla (Cádiz) será "una realidad" con los 8,5 millones presupuestados

Archivo - Catalina García, cuando era consejera de Salud, en la presentación del centro de salud de La Bajadilla en Algeciras en marzo de 2023. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar y la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz han indicado que los presupuestos andaluces para 2026 contemplan una partida de 8,5 millones de euros para el futuro Centro de Salud de La Bajadilla en Algeciras, por lo que esta infraestructura "no se aleja, sino que se convierte en realidad".

En una nota de la Junta los titulares de ambos departamentos, Javier Ros y Eva Pajares, respectivamente, han explicado en un comunicado que el vallado del perímetro donde se ubicará la nueva infraestructura va a ser objeto de "una reparación", lamentado que esta actuación, "por motivos de seguridad", haya dado pie a que se ponga en cuestión el futuro de este centro sanitario.

"Si las obras no han arrancado es por las incidencias sobrevenidas, causadas por los iniciales adjudicatarios, ante las que nos hemos visto abocados a un proceso administrativo que requiere sus tiempos", han defendido.

De hecho, como han indicado, sin la resolución del anterior contrato, que requiere una serie de trámites administrativos, no se puede publicar la nueva licitación, aunque paralelamente se ha agilizado la modificación del proyecto de próxima licitación "todo lo posible dentro de la complejidad del mismo".

Por todo ello, el subdelegado y la delegada territorial han pedido que "no se confunda a la ciudadanía" sobre esto, ya que "el empeño" de la Junta y del propio Ayuntamiento de Algeciras en que esta infraestructura sea "una realidad es inamovible".

El nuevo Centro de Salud contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, cuadruplicando así el espacio del actual, que es de 420 metros cuadrados. Entre las mejoras asistenciales, permitirá disponer de doble circuito para la atención de adultos y pediatría, así como áreas especializadas como Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación.