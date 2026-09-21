La Junta ejecuta por 100.000 euros trabajos de emergencia en vías pecuarias de Villamartín y Espera (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, junto a la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, en una visita a obras en vías pecuarias - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, está ejecutando por 100.000 euros trabajos de emergencia en vías pecuarias de Villamartín y Espera, en la Sierra de Cádiz, enmarcados en el Plan Andalucía Actúa para recuperar infraestructuras dañadas por el tren de borrascas.

En concreto, Villamartín acoge estas tareas en la Cañada de la Cordillera, y en la localidad de Espera se acometerán este tipo de labores próximamente en la Colada del Higuerón y del Mochuelo, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona donde se ejecutan estos trabajos en el término municipal de Villamartín, en la vía pecuaria dañada por el enjambre de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero.

Óscar Curtido, que se ha desplazado allí junto a la alcaldesa del municipio, Susana Toro, ha explicado que esta cañada presentaba "problemas importantes" de erosión y de drenaje que dificultan el tránsito por esta vía. En ese sentido, ha explicado que esta actuación en la que se está trabajando en Villamartín, no solamente se da sobre la superficie del camino, sino que también se realizan labores en las cunetas y en cuanto a la evacuación de las aguas, algo "fundamental para evitar que vuelvan a deteriorarse".

De este modo, las tareas iniciadas contemplan la apertura y conformación de cunetas en todo el recorrido de la cañada, para mejorar el drenaje y evitar la concentración de escorrentías sobre la plataforma. Además, se procederá al escarificado de la superficie, al aporte de material tipo zahorra en las zonas más deterioradas y al refino y planeo de la plataforma, con pendientes transversales que favorezcan la evacuación de aguas, para finalizar con su compactación. A estas tareas se destinarán unos 70.000 euros.

Más tarde, el delegado territorial se ha desplazado hasta Espera, donde próximamente va a comenzar una actuación en la Colada del Higuerón y del Mochuelo "muy esperada" por el municipio y sus vecinos y vecinas.

La actuación prevista en la Colada del Higuerón y del Mochuelo de Espera conllevará un presupuesto de unos 20.000 euros para arreglar un camino que presenta irregularidades y procesos erosivos puntuales.

Óscar Curtido ha detallado que este tipo de actuaciones van dirigidas a mejorar las vías pecuarias de la comarca de la Sierra de Cádiz y de la provincia, para arreglar los daños provocados por las borrascas y que puedan seguir siendo utilizadas "con mejores condiciones de seguridad y accesibilidad".