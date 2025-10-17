La Junta facilitará prácticas profesionales no laborales en empresas a 1.920 desempleados de Cádiz

Archivo - La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha convocado una nueva edición del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que permitirá la realización de 1.920 prácticas no laborales en empresas de la provincia de Cádiz a personas desempleadas inscritas en el SAE.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cuenta con un presupuesto global de 28 millones de euros para toda Andalucía, de los que 5.250.134 euros se destinan a la provincia gaditana, 3.708.242 euros en el ámbito provincial y 1.541.892 euros en el ámbito autonómico, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha destacado que este programa permite a las personas participantes "adquirir conocimientos sobre los hábitos y valores propios de los entornos laborales, acercándolas al mundo de la empresa y mejorando sus oportunidades de acceso a un empleo estable".

En esa línea, ha subrayado también que el EPES es una herramienta de inserción "muy eficaz, especialmente para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como las personas con discapacidad, las minorías étnicas o quienes se encuentran en riesgo de exclusión social", y ha animado a las empresas y entidades de la provincia a participar en esta iniciativa que "genera oportunidades reales de empleo y compromiso social".

Este programa prevé la realización de prácticas no laborales durante tres meses, con una jornada máxima de 20 horas semanales y cinco horas diarias. Durante este período, la persona en prácticas recibirá una ayuda cuya cuantía se calcula sobre el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) fijado anualmente, y que equivale a 480 euros mensuales o 1.440 euros a la finalización del periodo.

Para el inicio de las prácticas, se debe formalizar un convenio entre el Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y la entidad beneficiaria, que tendrá que ejecutar el proyecto subvencionado en un plazo máximo de 24 meses.

Las entidades colaboradoras que gestionen estas prácticas podrán solicitar las subvenciones desde el 15 hasta el 28 de octubre, a través de la Ventanilla Electrónica del SAE.