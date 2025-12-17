La Junta financia a la Universidad de Cádiz con casi 153 millones en 2025, un 5,46% más que el año pasado

Archivo - Vista del campus de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha informado de que ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Cádiz (UCA) un montante global de 152,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,46% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 7,92 millones más.

El grueso de esa cuantía dirigida a la UCA ya se formalizó en un primer reparto por valor de 147,07 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus, ha indicado la Junta en una nota.

La Universidad de Cádiz y el resto de las nueve instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

La dotación de 152,99 millones de la Junta permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas.

Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman un total de 2,07 millones de euros. En concreto, se incluyen para este año casi 1,42 millones de euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 662.232 euros para la carrera horizontal del PTGAS.

De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 926.257 euros.

A esas cantidades se añaden los 3,36 millones de euros incluidos para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos.

La Consejería de Universidad ha tenido que realizar un importante esfuerzo financiero para dar cumplimiento a esta medida aprobada a finales de año, que ha alterado, además, la distribución de las cantidades previstas y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades.

Adicionalmente a esos importes incluidos en el modelo de financiación, también destaca la transferencia de 370.054 euros que adelanta el Ejecutivo autonómico para cubrir la contratación de profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, un compromiso económico que es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que materializa en los últimos días del año.

Por otro lado, y al margen del modelo de financiación, a la UCA también se le autorizará para este 2025 fondos por valor de 6,04 millones contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras, con el fin de dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

Esa cuantía está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Una vez recibido el respaldo de la Junta, esta institución académica podrá compensar las actuaciones relacionadas con esa finalidad.

Este plan se nutre de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.