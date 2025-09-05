La Junta impulsa trabajos en infraestructuras en Espera (Cádiz) por más de un millón de euros

ESPERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado varias zonas del término municipal de Espera en las que el Gobierno andaluz ha realizado trabajos en infraestructuras públicas por un importe que supera el millón de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo ha subrayado que, con estos trabajos, se refrenda la apuesta de la Junta de Andalucía por este municipio y ha explicado que recientemente han concluido las tareas que se realizaban desde la Consejería de Agua en la zona del cauce del arroyo Salado, por valor de 235.000 euros.

En este sentido, ha señalado que a esto se suma una actuación de emergencia desarrollada con anterioridad en la carretera A-393, por importe de 790.000 euros, incidiendo en las proximidades del polígono industrial espereño en esta vía que enlaza Espera con Arcos de la Frontera.

La delegada ha explicado que "son dos obras importantes, una de ellas en una carretera destacada para los vecinos, una infraestructura que les une con el resto de la provincia y que permite la economía". Asimismo, ha agradecido el trabajo conjunto con el Ayuntamiento espereño, las empresas y el sector agrario, así como el esfuerzo de las delegaciones de Agricultura y Fomento para materializar estas mejoras, desde el compromiso del Gobierno andaluz.

También ha resaltado que "la colaboración entre administraciones y la coordinación público-privada hace que la provincia avance y con ella Andalucía", apostando por continuar trabajando en este municipio.

Por su parte, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, ha agradecido "las actuaciones que se han llevado a cabo tras los temporales y la rápida respuesta por parte de la Junta de Andalucía, así como la atención y la disposición para aminorar los efectos y prevenir de cara a inundaciones, como las que afectaron al polígono industrial y a las familias". Asimismo, ha pedido que se continúen aportando mejoras.

Los participantes de esta visita han celebrado las mejoras aplicadas a estas infraestructuras en el término municipal de Espera, actuaciones que han servido para paliar los efectos de la climatología en infraestructuras básicas, así como para aportar seguridad y adoptar medidas preventivas. Este tipo de trabajos inciden en una mejor calidad de vida para la población y benefician también a las explotaciones agrarias colindantes al dominio público hidráulico.

La actuación recién finalizada, que ha contado con fondos europeos, ha incluido este verano una serie de trabajos de conservación y mantenimiento del cauce del arroyo Salado, con la limpieza y ensanchamiento correspondiente, profundizando en el recorrido, de cara a próximas lluvias, según ha explicado la Junta.

En este sentido, ha recordado que las inundaciones en el polígono industrial y las parcelas agrarias aledañas al cauce requirieron una valoración técnica de la Junta de Andalucía para acometer este tipo de actuaciones, potenciando el trabajo que se realiza desde la Delegación Territorial de Agua.

De este modo, se ha procedido al saneamiento ambiental con equipos forestales de tratamientos selvícolas y a la mejora de la morfología del cauce de un arroyo que cruza la entrada de Espera, en cuanto a la continuidad y a la recuperación del espacio fluvial, atendiendo a la población y beneficiando a este municipio.

El objetivo de estos trabajos, según ha indicado, es aumentar la seguridad de quienes habitan o desarrollan su actividad laboral en zonas cercanas a este cauce. Se trata de actuaciones en dominio público hidráulico, con las que se presta servicio para establecer medidas preventivas, destinadas a reducir posibles consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos o catástrofes, sobre el cauce del arroyo Salado y las explotaciones agrarias en las márgenes del río.

Por su parte, desde el ámbito de Fomento se ha recordado que, con anterioridad, se repararon los graves daños ocasionados por la climatología en ésta y otras localidades gaditanas. Unas actuaciones de emergencia que fueron necesarias en vías destacadas de la red autonómica en la provincia como la A-393 y que se ejecutaron con rapidez, para contribuir al buen estado de las carreteras y a la seguridad vial. En concreto, las obras en la A-393 se centraron especialmente en las inmediaciones del polígono industrial de Espera, entre los puntos kilométricos 8,200 y 9,100.