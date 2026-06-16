La Junta inicia la construcción de la "emblemática" Ciudad de la Justicia para la "Algeciras del futuro"

El consejero de Justicia con el alcalde de Algeciras en la primera piedra de la Ciudad de la Justicia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha señalado que la Justicia en la comarca del Campo de Gibraltar abre este martes una nueva etapa con el arranque de las obras de la "tan necesaria y demandada "Ciudad de la Justicia de Algeciras, al que ha considerado como un "edificio emblemático" y proyecto "estrella" del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 con el que cumple su compromiso con "la Algeciras del futuro", desde su posición estratégica como puerta de Europa que conlleva también una importante carga de trabajo en este partido judicial.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han puesto la primera piedra del torreón que se levantará junto a la actual Audiencia Provincial, que se demolerá en una segunda fase. Las obras durarán en total 38 meses con un coste total de 29 millones de euros, según ha recordado en una nota la Junta.

La primera fase que arranca este lunes durará 18 meses, "un plazo muy exigente" para levantar un torreón de seis plantas (cinco en altura más la planta baja y el sótano) junto al actual edificio de la Audiencia, del que en esta fase solo se demolerá el pabellón norte en desuso para no interferir en la actividad judicial.

Una vez terminada esta construcción, se trasladará la actividad de la Audiencia al nuevo edificio para, en la segunda fase, demoler el antiguo inmueble completo y edificar en su lugar el resto del complejo con una estructura de dos plantas sobre rasante y un sótano. Esta segunda fase tiene un plazo de ejecución de 20 meses y arrancará una vez que se produzcan los traslados.

Nieto ha subrayado que desde su llegada a la Consejería tuvo "claro" que había que "priorizar" este proyecto "de difícil ejecución con nefastos antecedentes". Así, seis meses después de tomar posesión de su cargo, visitó Algeciras y acordó con el alcalde "apostar por esta ubicación pese a inconvenientes de hacer obra con un edificio en uso y limitaciones que hemos tratado de vencer".

"Cogimos el proyecto en 2022, se actualizó, tuvimos además que transformarlo con la entrada en vigor Ley de Eficiencia en 2025 y aun así hemos cumplido los plazos que nos establecimos", ha explicado el consejero, que ha calificado de "milagroso que en una legislatura se haya iniciado un proyecto y empezado la obra cuyo plazo de ejecución es un reto", ya que se ha acortado respecto a la previsión inicial y además deberán conjugarse con el mantenimiento de la actividad y los traslados previstos.

PRIMER EDIFICIO NEAR ZERO BUILDING

Así, la Ciudad de la Justicia "no será un edificio cualquiera". Tendrá un sótano y dos plantas por un lado y un torreón de seis plantas por otro, lo que garantizará que no tenga impacto visual en la zona al no interferir en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom.

Además, una gran cristalera permitirá ver el Peñón y la Bahía algecireña desde el vestíbulo y las escaleras centrales y será el primer edificio judicial de España con un consumo energético casi nulo (Near Zero Building) gracias a las cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad que permitirá el autoabastecimiento.

El proyecto, diseñado por la UTE Fresneda-Zamora, es ejecutado por la Unión Temporal de Empresas conformada por Soluciona Obras y Servicios SLU, Lirola Ingeniería y Obras S.L y Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente S.L., adjudicataria de la licitación por un importe de 26.993.270 euros (IVA incluido), a la que hay que sumar el 10% de excesos de medición, mobiliario y traslados.

La nueva sede ocupará 13.000 metros cuadrados y albergará la Audiencia; las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer y de Menores del Tribunal de Instancia de Algeciras; el Juzgado de Guardia; las dependencias de la Fiscalía; y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL).

El complejo tendrá diez salas de vistas (tres de gran tamaño para los juicios con jurado y macrocausas), dos salas Gesell para grabar la declaración de víctimas vulnerables, salas de lactancia; aparcamientos y zona de detenidos en el sótano. Será plenamente accesible, sostenible y con itinerarios diferenciados para los profesionales y los usuarios, adaptada a la nueva estructura de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha incidido la Junta.

De las cinco sedes actuales solo se mantendrá junto a la nueva construcción la de la Plaza de la Constitución, que unificará las Secciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa. Se pasará así de cinco edificios con 9.405 metros cuadrados a dos con el doble de espacio (18.152 metros cuadrados en total).

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES EN CÁDIZ

La Junta ha indicado que la de Algeciras es una de los grandes Ciudades de la Justicia incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 para completar una red de estas instalaciones en todas las capitales y grandes ciudades.

Asimismo, ha recordado que en Cádiz también están en marcha las obras de la Ciudad de la Justicia de la capital y la tramitación del proyecto de la de Jerez de la Frontera. Además, el Plan incluye actuaciones en el resto de la provincia como la sede de Chiclana, adquirida a final de 2025 por la Junta, las nuevas sedes de La Línea de la Concepción en el antiguo Hospital Municipal o San Roque ya que "la provincia de Cádiz y la comarca del Campo de Gibraltar estaban muy dejadas".

Nieto ha destacado que "de los 14 partidos judiciales de Cádiz once tendrán una nueva sede y en las otras tres se harán mejoras". En total, el Plan de Infraestructuras contempla movilizar 1.500 millones para atajar el "abandono" de la Justicia en Andalucía "del que estamos sufriendo las consecuencias".

El consejero ha agradecido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, su "implicación" en este proyecto. Por su parte, el alcalde ha manifestado su "profunda satisfacción" calificando este 16 de junio de 2026 como "una fecha que queda grabada en el libro de la historia de nuestra ciudad".

Asimismo, ha subrayado que este inicio de las obras representa el cumplimiento de la palabra dada por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y ha agradecido expresamente la implicación y el esfuerzo del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y del consejero Antonio Sanz.

Por su parte, la presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en Algeciras, Nieves Marina, ha expresado la "alegría" de los operadores jurídicos algecireños porque "por fin se nos echa en cuenta, se va a hacer un magnífico edificio que va a permitir desempeñar la función con la dignidad que se merece".