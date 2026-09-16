La Junta inicia la Semana de la Movilidad con un stand informativo en la estación de autobuses de Cádiz

La delegada territorial de Fomento y Movilidad en Cádiz, Carmen Sánchez, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Rodríguez, en el stand informativo en la estación de autobuses de Cádiz por la Semana de la Movilidad - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles arrancan las actividades de la Junta de Andalucía en el marco de la Semana Europea de la Movilidad en la Bahía de Cádiz, incluyendo entre las acciones previstas un stand informativo instalado en la estación de autobuses de la ciudad de Cádiz, que gestiona el Consorcio de Transportes de la Bahía.

La delegada territorial de Fomento y Movilidad en Cádiz, Carmen Sánchez, ha visitado este stand acompañada por la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Silvia Rodríguez, como ha informado la Junta en una nota.

Sánchez ha señalado que la programación prevista por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con motivo de esta Semana Europea tiene como objetivo el fomento del transporte público y la movilidad accesible a todas las personas.

De esta manera, ha animado a la ciudadanía a participar en estas actividades y a disfrutar las ventajas en la adquisición de la tarjeta de transporte. De hecho, hasta el 22 de septiembre se puede adquirir la tarjeta de transporte del Consorcio de manera gratuita en los puntos de venta habituales, no teniendo que abonar el importe de los gastos de gestión durante esta semana.

En su visita al stand informativo de la Semana Europea de Movilidad, instalado en la estación de autobuses gaditana, Carmen Sánchez ha destacado la importancia de desplazarnos utilizando los servicios existentes de transporte público, además de subrayar "la apuesta" de la Junta de Andalucía "por una movilidad más sostenible y con mayor accesibilidad para todas las personas de nuestra provincia".

En el stand se informa sobre la tarjeta de transporte y las ventajas asociadas a su utilización, así como las líneas y servicios, y acerca de cómo combinar los viaje con los diferentes modos de transporte público metropolitano existentes.

Del 16 al 22 de septiembre se realizará en las redes sociales del Consorcio el concurso 'Comparte tu selfie con tu Tarjeta de Transporte', en el que cada día habrá ganadores que recibirán una tarjeta de transporte con 20 euros de saldo.

Además de la presencia en la estación de autobuses, está prevista la colocación de stands informativos en las tres terminales marítimas metropolitanas de El Puerto de Santa María, Rota y Cádiz los días 18, 19 y 22 respectivamente. Servirá para realizar una campaña de promoción, fomento e información sobre la movilidad en la Bahía de manera sostenible y la utilización de la tarjeta de transporte, que permite ofrecer al usuario importantes ventajas de ahorro, comodidad e intermodalidad.

En los stands estarán disponibles folletos informativos sobre la red de transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz, que gestiona el consorcio, junto al reparto de merchandising conmemorativo.

Asimismo, el 17 de septiembre en el Campus de Puerto Real, durante la jornada de bienvenida de la Escuela Superior de Ingeniería, se realizará una charla informativa sobre la operativa especial de transporte que ha preparado el Consorcio, que arranca con el inicio del nuevo curso académico 2026/2027.

También se contará en las jornadas de bienvenida de Ciencias de la Educación, ese mismo día, con un stand informativo para la presentación de la oferta de transporte especial para el nuevo curso con el Campus, y las ventajas asociadas al uso de la tarjeta de transporte en los desplazamientos.

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES Y MAYORES

Como en años anteriores, la Junta de Andalucía continuará realizando esta semana actividades dirigidas a grupos de escolares y de la tercera edad, para difundir, entre estos colectivos, las ventajas del uso del transporte público en los desplazamientos.

El programa Aula Consorcio realizará el 22 de septiembre su decimosexta edición con alumnos de Primaria, que viajarán desde Cádiz hasta El Puerto en catamarán en una ruta de ida y vuelta utilizando la tarjeta del Consorcio y realizando diferentes actividades en el Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida, aunando así el transporte público y el disfrute del medio ambiente.

Con el mismo fin, se desarrollará una actividad dirigida a 'Nuestros Mayores', con la participación de un centro activo de El Puerto de Santa María, que realizará el día 18 un viaje de ida y vuelta en catamarán entre este municipio y Cádiz. Al llegar a la terminal marítima de la capital, se realizarán diversas actividades programadas por este centro de mayores.

En la página web del consorcio estará publicada y podrá consultarse la programación prevista, así como en sus redes sociales, donde se dará difusión a esta Semana Europea de la Movilidad.

La Semana Europea de la Movilidad es un evento instituido por la Unión Europea que busca sensibilizar e informar a los ciudadanos acerca de las ventajas de moverse de manera sostenible y no contaminante.

Esta celebración tiene como objetivos principales promover formas de transporte sostenibles y concienciar sobre los impactos del transporte en el medio ambiente y la calidad de vida, para así reducir la dependencia de los automóviles, y mejorar la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros contaminantes generados por el tráfico rodado, incentivando la adopción de tecnologías limpias, y la innovación en el sector de la movilidad, potenciando los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

El tema elegido por la Comisión Europea este año es 'Movilidad para todas las personas', poniendo el acento en la equidad intergeneracional. Así, se entiende que un niño, una persona en edad laboral y una persona mayor no se mueven igual ni tienen las mismas necesidades, por lo que un sistema de transporte "verdaderamente inclusivo" debe responder a todas ellas al mismo tiempo. Todo ello, dentro del lema 'Combina y Muévete', para poner énfasis en la intermodalidad.