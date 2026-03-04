La Junta invertirá 13,5 millones en obras de emergencia en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, anuncia en rueda de prensa inversiones para recuperar caminos rurales y vías pecuarias de la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, iniciará "en breve" una serie de actuaciones de emergencia en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público en la provincia de Cádiz para reparar los daños tras el tren de borrascas, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 13,5 millones de euros.

Sobre este asunto ha informado este miércoles la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, ha subrayado "la apuesta andaluza" a través del Plan Andalucía Actúa para afrontar la recuperación e intentar recuperar la normalidad en la provincia tras la emergencia meteorológica, ha indicado la administración andaluza en una nota.

En esta planificación están enmarcadas las actuaciones previstas en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público, infraestructuras "esenciales" para la movilidad rural, la actividad agroganadera, el turismo de naturaleza y la gestión del territorio.

Al referirse a estos trabajos previstos desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la recuperación urgente de estas infraestructuras, la delegada ha destacado que se trata de "una respuesta inmediata ante una situación excepcional". Así, ha valorado el trabajo de los agentes de Medio Ambiente durante la emergencia y con las inspecciones posteriores para elaborar un diagnóstico completo "en poco tiempo", además de apuntar a la colaboración de los ayuntamientos para trasladar la información necesaria para poder actuar.

Colombo ha explicado que se tratan de actuaciones que abarcan prácticamente toda la provincia y que llegarán a la gran mayoría de los municipios restituyendo caminos, reforzando infraestructuras dañadas, eliminando desprendimientos y devolviendo la seguridad y la accesibilidad a zonas que se han visto afectadas por este episodios de borrascas.

También ha incidido en que son obras adjudicadas mediante procedimiento de urgencia, lo que permitirá iniciar las intervenciones "de manera inminente", entendiendo al respecto que la provincia de Cádiz "no puede esperar".

Asimismo, ha mencionado que ya se han mantenido reuniones con las empresas consultoras y de apoyo técnico a la dirección de obra, y que este miércoles hay una reunión con las empresas adjudicatarias que ejecutarán los trabajos sobre el terreno. La prioridad será actuar en los municipios donde los daños han sido más severos.

Colombo ha remarcado que estas actuaciones no solo reparan infraestructuras dañadas, sino que "contribuyen a reforzar la fortaleza y capacidad de respuesta de nuestro territorio ante episodios meteorológicos cada vez más intensos".

ACTUACIONES E INCIDENCIAS

Las actuaciones se han organizado en varios lotes de obra que permitirán intervenir en distintas comarcas, desde una estructura de contratación que permitirá atender de manera simultánea distintos puntos de la provincia, acelerando la restitución de caminos y vías.

La delegada del Gobierno ha informado que se sigue teniendo abierto el listado de incidencias y que, por el momento, se han reportado 358 incidencias en la provincia de Cádiz en este ámbito. En este punto, ha comentado que todavía existen zonas donde el acceso ha sido "muy complicado" y donde los equipos continúan realizando inspecciones, por lo que cualquier nueva incidencia detectada será incorporada al plan y atendida "con la misma prioridad".

La delegada ha afirmado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan Andalucía Actúa para "recuperar la normalidad cuanto antes", haciendo alusión al trabajo de forma simultánea en los distintos escenarios y con todas las consejerías y delegaciones territoriales implicadas para restituir los daños provocados por los temporales.

Por último, ha recordado que el Plan Andalucía Activa moviliza más de 1.780 millones de euros en la comunidad en distintas materias y que este pasado martes se mantuvo una reunión con alcaldes y representantes de municipios y de la Diputación para informar desde la Junta sobre el apoyo regional a través de este plan por valor de 120 millones de euros, destinado a actuaciones de emergencia para la reparación de daños en caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego.