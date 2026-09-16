La Junta invertirá tres millones en la reconstrucción del puente de la carretera de acceso a Alcalá del Valle (Cádiz)

Vista de la carretera de acceso al municipio gaditano de Alcalá del Valle, la A-384R1, donde la Junta acometerá obras de mejora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha anunciado que invertirá cerca de tres millones de euros (2.901.196,19 euros) en la reconstrucción del puente de la carretera de acceso al municipio gaditano de Alcalá del Valle, la A-384R1, que se vio afectada por las pasadas borrascas de enero y febrero.

En una nota, se ha indicado que la Consejería de Fomento y Movilidad ha sacado a licitación un contrato consistente en la redacción del proyecto y obra para un nuevo puente que completará las actuaciones de reparación de la vía llevadas a cabo en estos meses.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que con esta licitación se quiere dar "solución" a los problemas de una carretera que ha calificado de "fundamental para las conexiones de la Sierra de Cádiz y, especialmente, para los vecinos de Alcalá del Valle".

Al respecto, ha insistido en que los técnicos han trabajado en una intervención que "dé una respuesta "clara y nítida que aporte, sobre todo, seguridad".

La intervención contempla la ejecución de un nuevo puente a la altura del kilómetro 1+800, con una tipología estructural adecuada a las condiciones geométricas y funcionales de la traza existente. Además, se dispondrán de estribos y pilas cimentados mediante cimentaciones profundas, de acuerdo con las recomendaciones geotécnicas y estructurales específicas del emplazamiento.

También se llevará a cabo una adaptación del trazado y rasante de la carretera en los tramos de acceso al puente, asegurando la continuidad geométrica con la plataforma existente; y se ejecutarán los movimientos de tierras estrictamente necesarios para la implantación de la estructura y sus accesos, minimizando las afecciones al entorno.

De otra parte, se definirá un sistema de drenaje adecuado, tanto superficial como profundo, que garantice la correcta evacuación de aguas y evite la acumulación de presiones intersticiales.

La intervención contempla además la reposición de firmes, señalización, balizamiento y defensas, así como las actuaciones de integración ambiental necesarias para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

Las empresas interesadas en la ejecución de este contrato compuesto de proyecto y obra pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de octubre. El plazo de ejecución de los trabajos está estipulado en 13 meses, una vez se inicie la redacción del proyecto, que tendrá como base el anteproyecto presentado a finales del año pasado.

La carretera A-384R1 de acceso a Alcalá del Valle tiene su origen en la intersección con la carretera Arcos-Antequera (A-384), y su final en el cruce con la carretera provincial CA-9107, con una longitud de cerca de cuatro kilómetros.

Como se ha indicado desde la Junta, estos trabajos su suman a otras actuaciones que se están llevando a cabo para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas a través del Plan Andalucía Actúa, en el que el Gobierno andaluz ha dispuesto de un presupuesto de 278 millones de euros, del que ya ha ejecutado 114 millones.

La provincia de Cádiz recibe cerca del 40% de las inversiones de este plan, dado los importantes desperfectos sufridos en su red viaria. En números, se han movilizado 107 millones de euros para hacer frente a cerca de 200 incidencias repartidas en 32 carreteras gaditanas.