Junta invierte 130.000 euros en mejorar el Servicio de Rehabiliación del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar (Cádiz)

La delegada de Salud, Eva Pajares, en el Servicio de Rehabiliación del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha llevado a cabo una reforma del Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia en el Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar, con una inversión de 133.569 euros, que ha entrado en servicio este jueves para toda la población de este municipio.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, acompañada de la gerente del Área, Lourdes García, y parte de su equipo, ha visitado las mejoradas instalaciones, y ha explicado que se ha acometido "una necesaria actualización del servicio", adecuando el acceso de los pacientes, sustituyendo los antiguos suelos por unos de vinilo, y actuando sobre la climatización, sistemas contra incendio, así como luminarias y conductos de aire acondicionado.

Según ha indicado la Junta en una nota, el nuevo servicio dispondrá además de material especializado para tratamientos de fisioterapia, rehabilitación postoperatoria y ejercicios terapéuticos personalizados, además de espacios adaptados para distintos tipos de terapia, atención individualizada y apoyo en la comunicación y el lenguaje.

El Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia en el Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar está formado por dos profesionales de Rehabilitación y Fisioterapia y por un logopeda del Área, altamente cualificados, que trabajarán de forma coordinada con los equipos de Atención Primaria para ofrecer una atención integral y personalizada.

La Junta ha señalado que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para potenciar la red asistencial y mejorar la atención rehabilitadora de la población, en este caso, en la comarca gaditana de Costa Noroeste.

En este sentido, ha recordado que esta misma semana, la delegada territorial visitó el Centro de Salud de Trebujena, donde la Junta ha puesto en marcha el Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia, inexistente hasta ahora, por lo que la población de este municipio ya no tiene que trasladarse al Hospital Universitario de Jerez para recibir esta prestación.