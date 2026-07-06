La Junta licita por 1,2 millones la asistencia técnica del desdoble de la carretera entre Rota y El Puerto (Cádiz)

La consejera de Fomento y el alcalde de Rota en una de las visitas para tratar sobre el desdoble de la A-491. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha licitado la asistencia técnica de las obras de desdoblamiento de la carretera A-491 entre Rota y El Puerto de Santa María (Cádiz). El contrato, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, garantizará la correcta ejecución de estos trabajos, que están próximos a su adjudicación definitiva, según ha apuntado.

En una nota, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha remarcado que "se da continuidad a todos los contratos necesarios para poder acometer una reivindicación histórica que mejorará las comunicaciones de la Costa Noroeste de la provincia".

"Hablamos de una inversión global importante, cercana a los 45 millones de euros, que supondrá un alivio para los vecinos de Rota, pero también para los municipios del entorno", ha precisado Díaz, que ha añadido que esta intervención figura dentro del Plan de Autovías y Vías de Gran Capacidad de la Junta de Andalucía, dotado con 300 millones de euros para "rescatar muchas infraestructuras necesarias para la vertebración de nuestra tierra que fueron olvidadas por anteriores gobiernos".

La carretera A-491 tiene su origen en Chipiona y finaliza en la A-4 en El Puerto de Santa María y constituye la principal conexión entre esta autovía y todas las poblaciones de la Costa Noroeste. La vía se encuentra desdoblada desde el punto kilómetro 16 hasta su conexión con la autovía, sin embargo, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, tiene una sola calzada con dos carriles, lo que supone un cuello de botella para una vía con una intensidad media de 15.872 vehículos/día y un tráfico pesado del 6%.

Así, según ha explicado la Junta, las obras supondrán el desdoble de estos seis kilómetros de la carretera A-491, entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en el cruce con la A-2078 (Jerez de la Frontera), poniendo "fin a dos décadas de espera para completar este tramo de vía".

Además de su conversión en vía de alta capacidad, se ejecutará una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Asimismo, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminado los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.

Igualmente, y previo acuerdo con los responsables de la Base Naval, está prevista la construcción de un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.

Finalmente, la Junta ha indicado que las empresas interesadas en la asistencia técnica de las obras tienen de plazo hasta el próximo 23 de julio para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la Junta de Andalucía (Sirec).