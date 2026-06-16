La Junta oferta naves industriales y locales gratuitos en la provincia de Cádiz para nuevos proyectos empresariales

Una de las naves ofrecido por la Junta de manera gratuita para proyectos empresariales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, tiene abierto hasta el 19 de junio el plazo para que personas emprendedoras y empresas puedan optar, de forma totalmente gratuita, a diferentes infraestructuras públicas destinadas al desarrollo de su actividad económica en la provincia de Cádiz.

Según ha explicado la Junta en una nota, en esta convocatoria el servicio público de alojamiento empresarial que ofrece Andalucía Emprende pone a disposición cuatro naves industriales y dos locales comerciales, concretamente una nave industrial y dos locales comerciales en el Camino de Santa Teresa de Rota, dos naves industriales en el Polígono Industrial Huerto Blanquillo de El Bosque y una nave industrial en el Polígono Industrial Las Salinas de El Puerto de Santa María.

En este sentido, ha explicado que estos recursos estratégicos están diseñados para acoger proyectos durante un periodo máximo de tres años, en el caso de las naves, y de un año en el de los locales, permitiendo a las empresas reducir los costes iniciales de implantación y consolidar su actividad en una fase determinante.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha subrayado el valor de este servicio para el tejido productivo gaditano, "al garantizar la viabilidad de los nuevos negocios". En este sentido, ha destacado que se trata de un "recurso estratégico, a coste cero, que va acompañado de asesoramiento técnico especializado y personalizado en una etapa crucial para la consolidación de cualquier proyecto empresarial".

Para concurrir al proceso de selección, las personas y entidades interesadas deberán aportar como documentación obligatoria identificación jurídica, plan de empresa, estudio económico-financiero, memoria de reformas y plano de distribución.

Para preparar correctamente toda la documentación necesaria, el equipo técnico de Andalucía Emprende ofrecerá asesoramiento previo. Tras el cierre del plazo, se iniciará un proceso de baremación técnica, en el que se valorará la viabilidad de los proyectos presentados, su carácter innovador y su capacidad de generación de empleo.