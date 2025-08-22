La Junta organiza una ruta senderista en Los Barrios (Cádiz) para personas de los Grupos de Afrontamiento de la Ansiedad

CÁDIZ 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste va a organizar este domingo 24 de agosto una ruta de senderismo en Los Barrios (Cádiz) con las personas que han participado en alguno de los Grupos de Afrontamiento de la Ansiedad en Atención Primaria (Grafa), así como con integrantes de la Asociación de Familiares de Alzheimer Barreño.

La actividad incluirá, además de la caminata por el sendero Monte de la Torre, un desayuno saludable y una sesión de meditación, todo ello con el objetivo de compartir un día en la naturaleza, ha informado la Junta en una nota.

La iniciativa está coordinada por el enfermero especialista en Atención Familiar y Comunitaria y referente de Promoción de la Salud, Víctor Barrientos, que ha dirigido la mayor parte de las ediciones de los Grupos de Afrontamiento de la Ansiedad desarrolladas en el municipio de Los Barrios, y que tienen como objetivo ofrecer a las personas que padecen trastorno de ansiedad leve o moderada el acceso en su propio centro de salud a terapias que le permitan abordar esta problemática y mejorar su bienestar y calidad de vida.

Así, en las sesiones de cada grupo se abordan temas como la atención plena, el trastorno de ansiedad, la mejora de la autoestima, los beneficios de la actividad física y la reducción del consumo de medicación relacionada con la ansiedad, entre otros.

En el caso del Área Campo de Gibraltar, el programa se ha pilotado en el Centro de Salud de Los Barrios, donde se han desarrollado 26 ediciones con una media de participantes de ocho por cada una de ellas. Recientemente, se ha comenzado también a implantar en el Centro de Salud Algeciras Centro, donde ya se han hecho cuatro grupos, y en los de Algeciras Norte con un grupo y Tarifa, con tres grupos.

En el Centro de Salud Algeciras Sur-Saladillo está previsto su comienzo en el último cuatrimestre del año, tras haberse formado al personal.

La Junta ha recordado que el pasado mes de marzo se llevó a cabo un concurso de fotografía de los primeros 17 grupos. Coincidiendo con el temporal de lluvia que había en esos días y como metáfora de las tormentas emocionales, se propuso a los participantes de esos grupos que tomaran una imagen evocadora. Se realizaron un total de 96 fotografías y se dio un obsequio a las tres ganadoras, que fueron votadas por los asistentes a estos grupos.

Según estudios que maneja la Consejería de Salud y Consumo, los trastornos de ansiedad en sí mismos o asociados a otras patologías, son una de las causas más frecuentes de consulta en Atención Primaria. En ese sentido, los Grafa son grupos socioeducativos de intervención psicológica de baja intensidad en el ámbito de la Atención Primaria, recomendados en el Proceso Asistencial Integrado de Ansiedad, Depresión y Somatizaciones de la Consejería.

Van destinados a personas que presenten ansiedad con interferencia leve o moderada, cuyos síntomas no mejoran después de ser atendidas por su médico o enfermera de familia o haber recibido intervención dirigida, con entrega de guías de autoayuda y un seguimiento activo en consulta.