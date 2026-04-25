Junta pide la dimisión de la ministra de Sanidad por su "incapacidad" y alerta de 767.000 actos suspendido por la huelga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del Gran Premio de España de Motociclismo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respaldado la huelga médica que comienza este lunes en rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito y ha solicitado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su "incapacidad negociadora" e "irresponsabilidad" para resolver el conflicto, instándole por carta a que "se siente a negociar". Además, ha advertido de que las distintas convocatorias de huelga han provocado ya la suspensión de 767.000 actos asistenciales.

En declaraciones a los medios tras presidir la reunión del Puesto de Mando Avanzado del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz), Sanz ha criticado lo que considera una "dejación de responsabilidades" por parte de la ministra. En este sentido, ha subrayado que "los médicos llevan meses pidiendo negociar un Estatuto Marco que refleje la realidad de la profesión", mientras que, a su juicio, la única respuesta del Ministerio ha sido "atribuir responsabilidades a otros, tanto a los profesionales como a las comunidades autónomas".

El consejero ha afirmado que la ministra "no tiene interés en buscar una solución al conflicto", toda vez que ha señalado que existe "una intencionalidad política" para que las consecuencias de la huelga recaigan en las comunidades autónomas, de modo que "los ciudadanos perciban el problema como responsabilidad de los gobiernos autonómicos, cuando responde a la gestión del Gobierno central".

Asimismo, ha advertido de que esta situación "perjudica gravemente a los ciudadanos andaluces", que podrían verse afectados en la atención sanitaria, al tiempo que ha insistido en que, "si no es capaz de resolver el conflicto, debería dimitir y dar paso a alguien con voluntad de encontrar una solución", reprochándole "falta de competencia, de capacidad y de disposición para sentarse con los interlocutores".

"MÁS DE 50.000 ACTOS SANITARIOS SUSPENDIDOS CADA DÍA DE HUELGA"

En este contexto, Sanz ha responsabilizado a la ministra de la suspensión de consultas externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas derivadas de la huelga, advirtiendo de que "en Andalucía esto se traduce en la cancelación de una media de más de 50.000 actos sanitarios por cada día de paro". Asimismo, ha cifrado en "767.000 los actos asistenciales perdidos" a causa de las distintas convocatorias de huelga, con un impacto económico estimado de "111 millones de euros".

El consejero ha añadido que la suspensión de pruebas, consultas y operaciones durante esta semana a causa de la huelga perjudica a las listas de espera en Andalucía y "responde exclusivamente a la falta de acuerdo por parte del Ministerio", defendiendo que la Junta de Andalucía "sí ha sido capaz de alcanzar acuerdos con los sindicatos".

En esta línea, ha instado a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, a que interceda ante la ministra de Sanidad para que "se siente a negociar de una vez", con el objetivo de evitar que los andaluces, "a los que dice defender, tengan que soportar las consecuencias de la huelga".

Por último, ha reclamado que se priorice el diálogo para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. "La huelga solo se puede evitar negociando y llegando a consensos, pero no puede ser que los andaluces tengan que perder más de 50.000 pruebas, operaciones y consultas externas que, lamentablemente, necesitan", ha concluido.