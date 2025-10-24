La Junta realiza actuaciones en caminos rurales de la provincia de Cádiz por más de 1,45 millones

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, han visitado el camino Macharnudo Bajo, junto a la teniente de alcaldesa, concejal de Desarrollo Rural de Jerez, diputada y presidenta del GDR Campiña de Jerez, Susana Sánchez, y el equipo técnico de ambas administraciones, donde han recordado que la Junta ha realizado actuaciones en caminos rurales de la provincia por más de 1,45 millones.

Colombo ha explicado que se ha destinado esta inversión al arreglo de estos caminos rurales en la provincia de Cádiz, reparados tras los desastres ocasionados por los temporales, de los que más de 300.000 euros benefician al término municipal jerezano. Estos trabajos ya finalizados están enmarcados en los planes de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales dañados por la DANA entre octubre y noviembre de 2024 y por las borrascas encadenadas de febrero y marzo de este año.

Además, la delegada ha refrendado el compromiso del Gobierno andaluz con las comunicaciones en el medio rural y el sector agrario, en la campiña de Jerez y en la provincia y ha valorado "el trabajo conjunto entre administraciones y la cooperación, para que estas actuaciones sean una realidad, porque trabajando juntos somos más fuertes y conseguimos más". Colombo ha añadido que estas tareas impulsadas por la Junta con fondos europeos han concluido y que se han desarrollado en más de 25 kilómetros de caminos que estaban intransitables.

"Para nosotros los caminos rurales tienen una vital importancia y la Delegación Territorial está realizando un trabajo, no sólo con estas actuaciones realizadas ante los graves daños por los temporales, también con los trabajos de Itínere, con el arreglo de esos caminos rurales tan importantes para la cohesión del territorio y para que la provincia se pueda desarrollar, no sólo para asentar a las personas en el medio rural, sino para el desarrollo económico", ha manifestado.

Además, ha incidido en que estas infraestructuras "son vitales para la actividad agraria, para el acceso a explotaciones, para la conexión con los mercados y, en Jerez, para el sector vitivinícola, además de para el disfrute de los vecinos que quieran pasear, ir en bici y utilizar este maravilloso espacio".

Por su parte, Susana Sánchez ha señalado que "Macharnudo Bajo es uno de los pagos más bonitos que tiene la ciudad en zona de viña" y ha manifestado su agradecimiento a la Junta "por las ayudas que sacó por emergencias, con las que el Ayuntamiento de Jerez pudo presentar un proyecto para arreglar tres caminos, además de Macharnudo, el de Arroyo Dulce y un tramo de Rompeserones".

"Estamos muy contentos porque es la primera vez que el Ayuntamiento ha podido acceder a este tipo de ayudas, el camino ha quedado bastante bien y es una forma de conectar la ciudad con el ámbito rural y poner en valor la zona de viña, quedando también un camino para que la ciudadanía lo pueda disfrutar", ha afirmado Susana Sánchez.

Finalmente, la Junta ha indicado que las actuaciones realizadas en los caminos rurales dentro de estos planes de emergencia han solventado daños puntuales ocasionados por los temporales, que han permitido devolver a su uso más de 25 kilómetros en una veintena de caminos de la provincia.