La Junta realiza actuaciones en vías pecuarias de Grazalema (Cádiz) por más de 50.000 euros

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, y el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, en una visita a obras en vías pecuarias de esta localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, y el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, han visitado la cañada real de las diez pilas, una de las vías pecuarias que albergan trabajos de restauración en este término municipal, donde la Junta está realizando actuaciones por 54.932 euros.

La Junta de Andalucía ha indicado en una nota que se está realizando actuaciones en vías pecuarias de Grazalema como trabajos de adecuación y restauración que mejoran la accesibilidad de estas infraestructuras y benefician a la población de la sierra de Cádiz.

Óscar Curtido ha remarcado "la apuesta firme" del Gobierno andaluz por el arreglo de estos caminos, que son "vertebradores del territorio y contribuyen al desarrollo de las zonas rurales".

Este importe de 50.000 euros corresponde a los trabajos que se están desarrollando en la cañada real de las diez pilas, que suman un total de 30.583 euros, donde se ha iniciado el desbroce y la mejora del firme, a los que se añaden labores ejecutadas en el cordel de Arcos y en la colada del argamazo a la laguna.

Respecto a los trabajos en la cañada real de las diez pilas, el alcalde de Grazalema ha señalado que la actuación en esta vía pecuaria da respuesta a los vecinos y vecinas que acceden a sus fincas a través de ella y ha agradecido a la Junta de Andalucía la intervención y que haya atendido esta demanda que trasladaron desde el Ayuntamiento.

"Las lluvias han provocado daños que había que reparar para facilitar el acceso", ha comentado Carlos Javier García, quien ha celebrado que arranque la reparación. Además, ha subrayado "el trabajo conjunto y leal" entre estas dos administraciones para dar respuesta a "asuntos importantes para la vida en nuestro pueblo".

Ambos representantes institucionales han insistido en la importancia de la colaboración con los municipios para atender las necesidades de la población y para velar por la adecuación de estas infraestructuras verdes, fundamentales para la vertebración y el desarrollo de los pueblos.

Los trabajos ejecutados y en curso en éstas y otras vías pecuarias de la provincia gaditana contemplan desbroces y tratamientos selvícolas, entre otras tareas, además de mejora de firmes.