La Junta reconoce en Cádiz el talento de los deportistas andaluces durante 2025 en sus galardones anuales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2025. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla de Cádiz ha acogido este miércoles 4 de marzo la gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, en la que la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha distinguido a los protagonistas más destacados en el ámbito deportivo de la comunidad autónoma en el pasado año.

El acto ha estado por presidido por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha mostrado su satisfacción por la sede de la gala, el Gran Teatro Falla, del que ha dicho es "templo de la cultura gaditana, símbolo de talento, creatividad y emoción".

Un lugar, ha continuado del Pozo, "donde cada año la palabra y el arte se convierten en protagonistas y que hoy ha abierto sus puertas al deporte, porque cultura y deporte comparten valores esenciales: esfuerzo, disciplina, pasión y capacidad de emocionar".

Dirigiéndose a los deportistas galardonados esta noche, ha señalado que todos los premiados son "el espejo en el que se miran miles de niños y jóvenes andaluces" y que representan "la constancia, el respeto, la humildad, el compañerismo y la capacidad de soñar en grande".

Por eso desde la Junta de Andalucía han agradecido su "esfuerzo silencioso y los sacrificios que hay detrás de cada medalla, de cada campeonato, de cada entrenamiento, hasta llegar aquí", en palabras de la consejera.

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que con estos premios se busca rendir reconocimiento público a las trayectorias más destacadas del deporte andaluz, premiando los resultados y "aquellas actitudes ejemplares que contribuyen al engrandecimiento del deporte en nuestra comunidad".

"Este acto no es solo una entrega de premios, es un espejo del compromiso firme que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene con el deporte, desde la base hasta el alto rendimiento", ha recalcado el consejero quien también se ha congratulado del "momento extraordinario" que vive el deporte andaluz, algo que "se debe a la suma de muchas voluntades, de deportistas, clubes, familias, federaciones, instituciones y patrocinadores".

La gala, que ha estado presentada por los periodistas de la RTVA, Silvia Sanz y Fernando Pérez, ha contado con las actuaciones en directo de la Jambá Brass Band, la chirigota del Yuyu 'Los que van a coger papas' y de María Peláe, quien ha cerrado el acto cantando el himno de Andalucía.

El galardón A la Mejor Deportista lo ha recogido la marchadora granadina María Pérez, por la consecución del oro en los 20 y los 35 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Atletismo, y el piloto sevillano José Antonio Rueda lo ha hecho al premio Al Mejor Deportista, al proclamarse campeón del mundo de Moto 3 el pasado año, aunque no ha podido recogerlo en persona al encontrarse ya disputando el Mundial.

El atleta onubense José Nicolás Castaño ha sido reconocido con el premio Al Mejor Deportista con Discapacidad, tras la medalla de oro lograda en el Europeo de Pista Cubierta en la prueba de 800 metros, en el Mundial de Campo a Través y en el Mundial por Equipos de Cross. Por su parte, el galardón A la Mejor Deportista con Discapacidad ha sido para la malagueña Sarah Almagro, tras lograr el oro en el Mundial de Surf Adaptado y en el Europeo de Surf Adaptado.

El premio A la Promesa del Deporte Masculino ha recaído en el cordobés Guillermo del Pino, tras proclamarse campeón del Eurobasket Sub 18 con la Selección Nacional, y el premio 'A la Promesa del Deporte Femenino' ha sido para las cordobesas Noelia Pontes e Irene del Rey, por el primer puesto en el Europeo de Tiro Olímpico TRAP y el segundo puesto en el Europeo por Equipos Femenino.

Además, se ha reconocido ex aequo con el premio Al Mejor Equipo Masculino a los malagueños Unicaja Baloncesto y CD Amivel, por la consecución del FIBA Basketball Champions League y la Copa del Rey y de la Eurocup 3 de Baloncesto en Silla de Ruedas, respectivamente.

Por su parte, el galardón Al Mejor Equipo Femenino lo ha recogido el club malagueño CAB Estepona, tras su histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa; y la Federación Andaluza de Vela ha sido galardonada como Mejor Gestor Deportivo, obtenido por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, con sede en El Puerto de Santa María.

Igualmente, ha sido reconocida la campaña 'En la UCA juega limpio: El deporte educa', de la Universidad de Cádiz, como Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte.

El Premio Javier Imbroda como Deportista con Mejor Expediente Académico ha recaído en la remera gaditana Esther Fuerte, por los resultados conseguidos en el Europeo Sub 19, en el Campeonato del Mundo Junior y en el Campeonato de Europa Sub19, competiciones donde alcanzó la medalla de planta, así como por los resultados académicos logrados, con un 9,2 de media en Bachillerato.

Finalmente, el jurado ha otorgado cinco menciones especiales, a la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro, al piloto jiennense José Luis Criado, al jinete sevillano Luis Astolfi, a la Federación Andaluza de Bolos y a los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, cuando se han cumplido el veinte aniversario del histórico campeonato.