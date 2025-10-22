La Junta refrenda su compromiso con la labor de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz en su 25 aniversario

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca), Ana María Pérez Vargas, y el secretario de la misma, Ángel Ignacio Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) en la que ha refrendado el compromiso de la administración andaluza con esta entidad, que cumple 25 años.

En este encuentro, los representantes de la entidad le han trasladado a la delegada los temas fundamentales para el desarrollo de su labor y el futuro de la atención al Daño Cerebral Adquirido (DCA) en la provincia, ha indicado la Junta en una nota.

Colombo ha ratificado que desde la Junta de Andalucía "reforzamos el compromiso con la labor de esta asociación", que ofrece "su solidaridad, ayuda y entrega, mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por Daño Cerebral y de sus familias".

En este encuentro han participado la presidenta de la asociación, Ana María Pérez Vargas, y el secretario de la misma, Ángel Ignacio Sánchez, quienes han avanzado los distintos proyectos en los que Adacca está trabajando en este momento.

Durante el encuentro se ha hablado entre otras cuestiones de la próxima inauguración de la sede de la asociación en Algeciras, en la comarca del Campo de Gibraltar, así como de la puesta en marcha de la Plataforma Virtual de Daño Cerebral Adquirido.

También del proyecto 'Cerca de Ti', un programa de atención a zonas rurales en la sierra de Cádiz que busca llevar los servicios de la asociación de rehabilitación y apoyo a las personas con DCA en zonas rurales, donde el acceso a tratamientos especializados es más limitado. Se trata de una iniciativa considerada "clave" para ampliar la cobertura y hacer más inclusiva la atención.

Además, se ha presentado la V Gala Benéfica de este año, que conmemora los 25 años de la asociación. Esta gala es una de las actividades fundamentales para visibilizar la labor de la asociación y concienciar sobre el DCA.

Se trata de un evento en el que se conmemora este cuarto de siglo de trabajo, compromiso y acompañamiento da las personas con Daños Cerebral Adquirido y sus familias. La gala benéfica se celebrará el próximo 22 de noviembre en las Bodegas Miguel Guerra de Chiclana de la Frontera.

Mercedes Colombo ha destacado que en esta ocasión uno de los reconocimientos que concede Adacca ha recaído en la Unidad de Ictus del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, valorando "su excelencia profesional y su atención humana y cercana en el tratamiento del ictus, y contribuyendo cada día a mejorar la recuperación de cientos de pacientes".

Para terminar, Ana María Pérez ha calificado de "muy positiva" esta reunión, donde la delegada de la Junta "ha mostrado una vez más su apoyo y disposición para colaborar con la asociación".

Además, ha subrayado que desde Adacca "seguimos comprometidos con nuestra misión de ofrecer una atención integral y de calidad a quienes más lo necesiten y agradecemos el respaldo de la Junta de Andalucía y del resto de instituciones para poder seguir avanzando y caminando".