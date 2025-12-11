La Junta refuerza su colaboración con el Open de Surf Yerbabuena de 2026 en Barbate (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, en una reunión con representantes del Ayuntamiento de Barbate y organizadores del Open de Surf Yerbabuena - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha mantenido este jueves una reunión de coordinación con las concejalas de Medio Ambiente y de Deportes del Ayuntamiento de Barbate, Gemma Rivera y Raquel Moral, y con los responsables de la organización del Open de Surf Yerbabuena de 2026, un evento deportivo que se celebrará en aguas de esta localidad gaditana con la colaboración de la Junta.

Desde el Club Deportivo Yerbabuena, organizadora del torneo, han asistido su presidente, Raúl Malia, y el secretario tesorero, Antonio Sánchez, además de participar la directora del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, Paloma Bordons, ha indicado la Junta.

El encuentro ha servido para avanzar en la planificación de este evento, que, según se ha expuesto en esta reunión, se ha consolidado en los últimos años como una de las citas "más destacadas" del surf nacional e internacional. También se ha trasladado que el crecimiento de esta cita continúa con "una firme apuesta" por la sostenibilidad y por el respeto al entorno en el que se desarrolla.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha felicitado a los responsables del Open por "demostrar que deporte y conservación pueden convivir e impulsarse mutuamente cuando existe un verdadero compromiso con el medio natural".

En el desarrollo de este encuentro, los participantes también han señalado que el Open de Surf Yerbabuena destaca por su compromiso ambiental, al celebrarse dentro del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

También se ha valorado el comportamiento "ejemplar" en la gestión sostenible de la prueba de la organización durante los últimos tres años, impulsando además actividades de concienciación, voluntariado y limpiezas del entorno junto a deportistas y vecinos.

Los organizadores han informado de que ya han iniciado los trámites y han solicitado las autorizaciones necesarias para la edición de 2026. Por su parte, la Junta de Andalucía ha reiterado su apoyo y colaboración desde el Parque Natural, como viene ocurriendo en ediciones anteriores.

Óscar Curtido ha señalado además que la coordinación entre el Ayuntamiento de Barbate, los organizadores, el Parque Natural y la Delegación Territorial es "clave para el éxito" del Open, un evento que "ha sabido crecer manteniendo siempre la responsabilidad ambiental como seña de identidad".

En esta reunión se ha concluido que la edición de 2026 volverá a situar a Barbate y a la ola de Yerbabuena "en el centro del surf nacional e internacional", reafirmando su condición de "evento deportivo sostenible y modélico".