La Junta refuerza la formación digital de más de 8.000 mujeres de Cádiz en dos años del programa 'Preparadas'

Archivo - El delegado territorial de Empleo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, la concejala de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento, Beatriz Gandullo, y el concejal de Desarrollo Social, Pablo Otero, en una visita del programa 'Prepar - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, se ha reunido con el equipo técnico del programa 'Preparadas' para analizar los resultados alcanzados desde su puesta en marcha en septiembre de 2023 hasta agosto de 2025, en el que se ha dado formación digital a más de 8.000 mujeres en la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante el encuentro se ha puesto de relieve la buena acogida de esta iniciativa, "que ha contribuido de forma decisiva a reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad de las mujeres gaditanas", según el delegado.

Asimismo, ha recordado que 'Preparadas' es un programa gratuito que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Ofrece formación presencial en competencias digitales, con especial atención a municipios de menos de 30.000 habitantes y a zonas vulnerables (Eracis) de municipios mayores. Los cursos, de 40 horas de duración, se centran en dos grandes líneas: la mejora de la empleabilidad y el impulso del emprendimiento digital.

En Cádiz, el balance acumulado entre septiembre de 2023 y agosto de 2025 es "muy positivo", según la Junta, ya que 8.083 mujeres han participado en el programa, con una media de 2,73 cursos por alumna y un total de 588 acciones formativas finalizadas. El programa ha llegado al 97% de los municipios de menos de 30.000 habitantes (33 de 34) y ha alcanzado una cobertura del 93% en las zonas Eracis de municipios mayores (14 de 15), reforzando su alcance en áreas con mayores necesidades de inclusión digital, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que los cursos más demandados han sido los relacionados con la búsqueda de empleo y la mejora del currículum, la redacción y maquetación de documentos, el manejo de hojas de cálculo, la búsqueda de trabajo en internet y redes sociales, y la creación de presentaciones eficaces.

Por su parte, en esta última etapa los más demandados has sido los relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial y de la herramienta Canva, ambos enfocados al incremento de la productividad del emprendimiento en el día a día.

Además, ha indicado que el perfil de las participantes refleja el impacto social del programa, ya que el 90% estaban en situación de desempleo (de las cuales el 40% eran paradas de larga duración), el 48% tenían entre 16 y 25 años y el 54% contaban con educación primaria o graduado escolar. Otra de las fortalezas de esta etapa ha sido el peso de la formación en emprendimiento, que representa el 21,26% de la programación.

El delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha afirmado que "los datos de estos dos años confirman que 'Preparadas' se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la transformación digital y abrir nuevas oportunidades laborales a las mujeres gaditanas, especialmente en los territorios más vulnerables".