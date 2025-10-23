Junta refuerza con una jornada en Cádiz la prevención de riesgos laborales frente a caídas en altura en la construcción

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en la jornada técnica 'Buenas prácticas de prevención de riesgos laborales frente a caídas en altura en el sector de la construcción'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha inaugurado este jueves la jornada técnica 'Buenas prácticas de prevención de riesgos laborales frente a caídas en altura en el sector de la construcción', organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Cádiz y la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía.

El encuentro, celebrado en el marco de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha reunido a representantes institucionales, técnicos y profesionales del sector con el objetivo de impulsar la cultura preventiva y compartir experiencias que contribuyan a reducir la siniestralidad laboral, especialmente en trabajos en altura, una de las principales causas de accidentes graves y mortales en la construcción, ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención, Daniel Sánchez Román ha subrayado que "cada accidente en el trabajo no es solo una cifra, son vidas y familias que quedan afectadas", por eso, abordar esta problemática "con rigor y colaboración" es "una prioridad institucional y colectiva". Asimismo, ha destacado que "más de la mitad de los accidentes investigados" por el CPRL de Cádiz en 2025 están relacionados con caídas en altura, lo que pone de manifiesto "la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, la formación y la vigilancia en este tipo de trabajos".

La inauguración de la jornada ha contado también con la participación de Ana Gross Iribas, jefa de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, Jesús Domínguez Castellano, director del CPRL de Cádiz, y Juan Ignacio Vargas Díaz, gerente territorial de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, así como Vicente Martínez Oliver, responsable territorial de Seguridad y Salud Laboral en dicha entidad.

El programa ha abordado temas como la siniestralidad en el sector, la investigación de accidentes en trabajos temporales en altura, las actuaciones inspectoras en obras de construcción, la mejora de la cultura preventiva en PYMES, y diversas buenas prácticas en trabajos en altura y uso de equipos de protección.

La jornada ha concluido con un coloquio y clausura a cargo de Ángel Manuel Marmolejo Torrejón, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz, y Vicente Martínez Oliver, de la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía.

El delegado de Empleo ha agradecido la colaboración de todas las entidades participantes y ha destacado que la prevención "debe ser una tarea compartida entre administraciones, empresas y personas trabajadoras para construir entornos laborales más seguros y sostenibles".

Con este tipo de encuentros, la Junta de Andalucía ha señalado que refuerza su compromiso con la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, que tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones de seguridad en el sector de la construcción y reducir los accidentes laborales en la comunidad autónoma.