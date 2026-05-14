La Junta resalta la eficacia de los Consejos Sociales para garantizar la participación social en las universidades

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, en la X edición de los Premios a la Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz (UCA). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha destacado que los Consejos Sociales son "el puente idóneo" entre la excelencia académica y las necesidades reales de la sociedad, además del instrumento "más directo y eficaz" para garantizar la participación social en las universidades públicas andaluzas.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la X edición de los Premios a la Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz (UCA), cuyo objetivo es reconocer la colaboración entre la institución académica y la sociedad a través de proyectos e iniciativas con impacto en ámbitos como la cultura, la educación, la investigación o la innovación.

En su discurso, Lorena Garrido ha subrayado cómo, cuando las personas se involucran en su entorno, "se generan lazos de confianza, cooperación y solidaridad que nos hacen mejores como conjunto", al tiempo que ha defendido que "la implicación social activa es esencial para el buen funcionamiento de la democracia".

"Muchas de las dificultades que enfrenta nuestra sociedad no pueden resolverse únicamente por las administraciones o por las empresas, sino que requieren también la implicación de la ciudadanía", ha remarcado.

Por ello, la viceconsejera ha felicitado a todos los premiados con estos galardones, como el director Alexis Morante, egresado de la UCA, a quien "su talento le ha llevado a cosechar nominaciones a los Premios Goya y a los Grammy Latinos"; la Tuna de Ciencias Sociales de Jerez, cuya acción social "se cristaliza a través de acordes"; o la Fundación Alalá, reconocida en el ámbito educativo y social por su trabajo en zonas vulnerables de Jerez, donde trabaja la inclusión y la reducción del absentismo escolar a través del flamenco.

Del mismo modo, ha dado la enhorabuena a la Sociedad Cooperativa Andaluz Nuestra Señora de los Remedios, que vertebra a "miles de familias andaluzas" productoras de aceite, piensos y frutos secos desde multitud de puntos de la provincia de Cádiz, Málaga y Sevilla.

También a felicitado a María Rosa Durán, a la cabeza del proyecto Recaída 0, en el que las matemáticas y la inteligencia artificial combaten las recaídas en casos de leucemia infantil. "Vuestro trabajo diario redunda en una misma premisa, que es la de hacer una provincia mejor, más fuerte, más justa y más inclusiva", ha manifestado.

Asimismo, Lorena Garrido ha celebrado la implicación de los Consejos Sociales, que ha hecho, por ejemplo, que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) no solo refuerce sus funciones, sino que reconozca el papel estratégico que estos órganos desempeñan en el sistema universitario andaluz.

"Habéis sido clave para que, a través de esta norma, se fortalezca no solo esa capacidad de supervisión que tenéis atribuida, sino también la de la conexión académica con el tejido productivo y social", ha asegurado.

También ha recordado que el texto normativo recoge la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, toda vez que garantiza una asignación para estos órganos en los respectivos presupuestos de las universidades públicas andaluzas, que permita el adecuado cumplimiento de sus funciones y que se reflejará anualmente en el desarrollo del modelo de financiación.

"Avanzar hacia universidades más abiertas, más útiles y más conectadas con la sociedad exige contar con vuestro compromiso y con vuestra visión. Y en ese camino, vuestro papel es, sin duda, imprescindible", ha concluido.