Junta resalta los más de seis millones destinados a formación para el empleo en el Campo de Gibraltar (Cádiz) desde 2022

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante la inauguración del nuevo Centro de Formación de la empresa de servicios industriales Meisa en Palmones en Los Barrios (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha resaltado los más de seis millones de euros a acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) destinados en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar desde 2022, con el objetivo de reforzar la cualificación profesional en sectores estratégicos como la industria, la logística y el mantenimiento industrial.

Así lo ha destacado este lunes la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante la inauguración del nuevo Centro de Formación de la empresa de servicios industriales Meisa en Palmones, en el término municipal de Los Barrios, según ha recogido la Junta en una nota.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que este centro "representa el modelo de formación que queremos consolidar en Andalucía", al estar "acreditado, homologado y diseñado en conexión directa con las necesidades reales de las empresas". Además, ha puesto en valor la apuesta de Meisa por Andalucía, al implantar en el municipio gaditano el primer centro de estas características en España, al que seguirá un segundo en Huelva.

Blanco ha enmarcado la puesta en marcha de este proyecto en "el buen momento" que atraviesa el sector industrial andaluz, con una afiliación a la Seguridad Social que supera los 283.000 trabajadores y tasas de ocupación cercanas al "pleno empleo". No obstante, ha advertido de que este dinamismo convive con "una creciente dificultad para cubrir determinados perfiles especializados", lo que convierte a la FPE en "una política económica de primer nivel" para "corregir los desajustes entre oferta y demanda y facilitar la inserción laboral".

Desde 2022, la Consejería de Empleo ha impulsado en el Campo de Gibraltar cerca de 80 acciones formativas en las que han participado más de 1.300 personas, con una inversión superior a los 6,1 millones de euros, especialmente orientada a sectores industriales y logísticos. Estas actuaciones se integran en una estrategia "de mayor alcance" en la provincia de Cádiz, donde se han desarrollado alrededor de 479 acciones formativas con más de 7.200 alumnos y una inversión próxima a los 28 millones de euros.

A estas líneas de trabajo se suman los proyectos singulares dirigidos a sectores estratégicos como el naval, el hidrógeno verde o el aeroespacial, que también se están implementando en la comarca, así como el Plan de Empleo específico para el Campo de Gibraltar, que ha permitido formalizar 353 contratos gracias a una inversión de 3,7 millones de euros.

El nuevo centro de Meisa está acreditado para impartir formación en fabricación mecánica y soldadura industrial, una especialidad con alta demanda en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de Andalucía, estrechamente vinculada al mantenimiento industrial y a la industria del metal de la Bahía de Algeciras.

Según ha señalado la consejera se trata de una formación "directamente conectada con la realidad empresarial, con elevados niveles de inserción laboral y amplias oportunidades de estabilidad profesional", por lo que ha animado a más empresas a homologarse como entidades de formación.

Actualmente, el sector industrial presenta una tasa de paro del 4,6%, que desde 2019 se ha reducido en un 35,7%. Además, en Andalucía, el índice de producción industrial ha crecido un 11%, frente al 1,8% de la media nacional, según se ha apuntado.

Rocío Blanco ha agradecido especialmente el compromiso de Meisa, así como la implicación de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la Cámara de Comercio y empresas tractoras de la comarca, que "respaldan un modelo de colaboración público-privada clave para anticiparnos a las necesidades del mercado laboral y generar empleo estable y de calidad".